Les AirPods 3 feront leurs débuts aux côtés du MacBook Pro M1X le 18 octobre

Apple dévoilera la troisième génération des AirPods, très certainement les AirPods 3, lors de l’événement Unleashed du 18 octobre, selon l’informateur @PandaIsBald relayé sur MacRumors. Les écouteurs ont été précédemment annoncés comme devant arriver aux côtés de la gamme d’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7, mais cela ne s’est jamais matérialisé.

Les AirPods, qui ont été mis à jour pour la dernière fois en 2019, auraient reçu un lifting inspiré des AirPods Pro. Cela signifie qu’ils présenteront une tige plus courte et pourraient abandonner le design intra-auriculaire de leurs prédécesseurs pour des embouts en silicone remplaçables afin d’offrir un meilleur ajustement.

Les rapports affirment également qu’ils offriront une meilleure autonomie que la génération sortante, probablement grâce à la batterie 20 % plus grande de l’étui de charge. L’étui lui-même pourrait également être redessiné. Les images divulguées semblent confirmer la plupart de ces rumeurs.

Il est peu probable que les écouteurs d’entrée de gamme héritent de fonctionnalités haut de gamme comme l’annulation du bruit des AirPods Pro. Ils pourraient toutefois bénéficier d’un système intégré (SiP) analogue à celui des AirPods Pro, ce qui devrait contribuer à améliorer la qualité du son.

L’itération actuelle est vendue au prix de 179 euros et ne sera plus commercialisée après le lancement des AirPods 3. Il est possible que les nouveaux écouteurs coûtent plus cher que leurs prédécesseurs. Il n’y a pas de mot sur une date de sortie.

À en juger par les rumeurs, ils seront l’un des meilleurs écouteurs abordables de l’année

Néanmoins, comme vous pouvez l’imaginer, tous les projecteurs lors de l’événement « Unleased » seront apparemment braqués sur les nouveaux Mac, y compris les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces et peut-être aussi un Mac mini. Les appareils seront probablement équipés du processeur Apple M1X. Apple pourrait également révéler ses plans pour la sortie de macOS Monterey.

Google, Samsung et Sony ont également prévu d’annoncer des produits au cours de la semaine prochaine.