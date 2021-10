by

Les PC Windows 11 non pris en charge pourraient tout de même recevoir des mises à jour

Windows 11 vient de recevoir sa première mise à jour, et bien qu’elle pose quelques problèmes, elle apporte une lueur d’espoir aux utilisateurs de matériel non pris en charge. Microsoft a été assez intransigeante sur les exigences minimales pour Windows 11, même si cela signifie laisser de nombreux PC Windows 10 sur le carreau. Malgré la confusion qui règne encore, les exigences de Windows 11 en matière de sécurité et de processeur sont gravées dans le marbre, du moins en ce qui concerne les machines « officiellement prises en charge ».

Cependant, Microsoft n’a pas l’intention de bloquer les installations non prises en charge, et elle pourrait même continuer à offrir un support Windows 11 pour ces PC « non compatibles » avec des mises à jour critiques pendant la durée de vie du système d’exploitation.

Pour être claires, les exigences strictes de Windows 11 ne s’appliquent qu’aux PC qui seront identifiés comme éligibles pour une mise à niveau de Windows 10. Néanmoins, il existe d’autres moyens officiels d’installer Windows 11, notamment à partir de supports fournis par Microsoft eux-mêmes. La société a même fourni des instructions sur la façon de contourner le contrôle TPM 2.0 de Windows 11 lorsqu’il s’agit vraiment de le faire.

Bien sûr, Microsoft veut que les gens sachent que ces méthodes alternatives comportent des risques, et il y a eu un moment où l’on a cru qu’elle utiliserait une tactique de peur pour inciter les utilisateurs à rester à l’écart de ces méthodes. Bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé, un représentant de Microsoft aurait déclaré que les machines Windows 11 non prises en charge ne recevraient pas de mises à jour.

Cette information semble avoir été confirmée par l’avertissement de Microsoft aux testeurs Insider, mais ces derniers ne sont pas soumis aux mêmes règles.

Un enjeu juridique ?

Selon le site technologique HTNovo, cela ne s’est toutefois pas produit, du moins pas encore. Leurs ordinateurs Windows 11 qui ne répondaient pas aux exigences minimales ont pu recevoir la première série de mises à jour du « Patch Tuesday ». Ils ont même reçu des mises à jour quotidiennes de la suite Windows Security.

Il est définitivement rassurant de voir que Microsoft n’abandonnera pas les utilisateurs de Windows 11 qui y sont arrivés en utilisant des méthodes alternatives, mais toujours officielles. Cependant, il n’est pas clair si c’est vraiment la politique officielle de Microsoft pour l’avenir ou si elle attend simplement que les choses se tassent. S’il retient les mises à jour, il pourrait se retrouver en difficulté juridique, car il peut être facilement accusé de forcer les gens à acheter de nouveaux ordinateurs juste pour rester protégés sous Windows 11.