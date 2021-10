Samsung équiperait la plupart de ses smartphones d’une puce Exynos

La division puce de Samsung a pour objectif de multiplier par plus de deux les livraisons de processeurs d’application Exynos l’année prochaine, rapporte ETNews. Autrement dit, environ 20 % des smartphones Galaxy de Samsung sont alimentés par des processeurs Exynos internes à l’heure actuelle, et la part de la société dans les smartphones tiers est maintenant à un seul chiffre, en baisse par rapport aux 10 % en 2019. La base de clients est principalement limitée à des marques chinoises comme Vivo et Meizu.

Initialement reconnues pour leur compétitivité, les puces Exynos de Samsung ont été critiquées pour leurs performances, leur efficacité et leurs problèmes de gestion de la chaleur. Maintenant que l’entreprise a adopté les cœurs de CPU d’ARM, les performances des SoC phares et de milieu de gamme se sont sensiblement améliorée, et devraient s’améliorer encore avec la prochaine génération. De nouvelles déclarations d’initiés de l’industrie suggèrent que les problèmes de communication 5G et de chaleur ont également été résolus.

Samsung s’est également associé à AMD pour fabriquer des GPU mobiles et nous le verrons en action avec la puce Exynos 2200 qui alimentera la série haut de gamme Galaxy S22. Une plus grande proportion des futurs smartphones de milieu et d’entrée de gamme sera probablement équipée de puces maison. Cette décision est en partie motivée par la pénurie de puces.

Selon le rapport publié cette semaine, l’objectif est d’équiper environ 50 à 60 % des smartphones de processeurs maison. Pour atteindre cet objectif, la société aurait commencé à étendre ses installations pour les composants connexes et ses partenaires prévoient également d’augmenter leurs investissements pour faciliter la réalisation de cet objectif.

Le rapport ne précise pas si ces plans s’appliquent également au Galaxy S22. Samsung aurait été confronté à des problèmes de rendement, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles la plupart des régions recevraient le Snapdragon 898 de Qualcomm.

Samsung prévoit d’expédier 320 millions de smartphones en 2021

Le rapport affirme également que Samsung espère augmenter ses expéditions totales de smartphones de 50 à 60 millions d’unités pour atteindre 320 millions d’unités dès cette année. Les plus récents smartphones pliables de la société se portent spectaculairement bien par rapport aux anciennes générations, mais cela ne suffira peut-être pas à compenser la baisse des ventes de flagships.

La puce Exynos 2200 de Samsung, alimenté par AMD, serait basée sur le processus de 5 nm. La version destinée au Galaxy S22 Ultra aurait un cœur Cortex X2 cadencé à 2,9 GHz, trois cœurs de niveau intermédiaire cadencés à 2,8 GHz et quatre petits cœurs tournant à 2,2 GHz. Le GPU a une fréquence de 1250 MHz.

Il reste à voir comment il se positionnera par rapport aux puces concurrentes qui alimenteront les meilleurs smartphones à venir.