Le flagship ultra-premium de realme sera doté d’une charge rapide de 125 W en 2022

Pour un cadre de référence, les entreprises chinoises comme OPPO, OnePlus, et dernièrement, Vivo proposent des flagships ultra-premium depuis un certain temps maintenant. Le OnePlus 9 Pro est en concurrence avec des entreprises comme Apple et Samsung dans le marché des flagships. Vivo a également poussé le haut de gamme avec le X70 Pro+ qui se vante d’avoir des performances de caméra qui peuvent rivaliser avec les meilleurs du marché. Il sera intéressant de voir comment realme s’en sort face à la rude concurrence dans le marché ultra-premium.

Cela ressemble à la façon dont OnePlus a commencé. En suivant ses traces, realme pourrait bientôt plonger dans le marché des smartphones premium et commencer à offrir une gamme de produits plus différenciés.

La dernière information émane de GSMArena, qui a interviewé Madhav Sheth, vice-président de realme et PDG de realme India, Europe et Amérique latine. Dans l’entretien avec la publication, Sheth a révélé que realme commercialisera la recharge UltraDart de 125 W l’année prochaine .