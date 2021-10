Mobvoi dévoile la smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS avec une puce Snapdragon 4100

Mobvoi vient de publier une smartwatch légèrement améliorée de sa populaire gamme TicWatch Pro 3, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, et la TicWatch Pro 3 Ultra avec 4G LTE, cette dernière étant censée être lancée plus tard en novembre. La nouvelle TicWatch Pro 3 Ultra promet des mises à niveau de la TicWatch Pro 3 GPS, « offrant une solution plus robuste avec des matériaux de qualité militaire, une vitesse plus rapide, des performances plus fluides et une connectivité améliorée », indique le communiqué de presse.

La TicWatch Pro 3 Ultra ne pèse que 41 grammes, et elle dispose de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage intégré qui vous permettent d’enregistrer des cadrans de montre, de stocker des applications et de sauvegarder de la musique hors ligne pendant que vous courez. Le boîtier de la montre est en acier inoxydable et en nylon haute résistance avec une fibre de verre, tandis que le bracelet est interchangeable et livré avec du caoutchouc fluoré. L’écran en verre de 1,4 pouce d’une résolution de 454 x 454 pixels soit une densité de pixels de 326 ppp, est protégé par un verre Corning Gorilla.

Les versions GPS et LTE bénéficient de performances accrues jusqu’à 40 %, grâce à la plateforme Snapdragon Wear 4100 — le même chipset qui équipe les smartwatches TicWatch Pro 3 de l’année dernière. La smartwatch est fabriquée à partir de matériaux conformes à la norme militaire américaine 810G (MIL-STD-810G) qui peuvent résister à des températures extrêmes, à l’humidité, aux rayonnements solaires, aux chocs, aux basses pressions et à la résistance à l’eau et à la poussière IP68.

La version 4G LTE peut prendre des appels et vous permettre de rester connecté partout et à tout moment. La Pro 3 Ultra dispose toujours du très apprécié double écran qui offre une autonomie de 72 heures en mode intelligent ou de 45 jours en mode essentiel, où l’utilisation des applications est limitée par le logiciel.

Les smartwatches se concentrent toujours sur les fonctions de surveillance de la santé, et elles peuvent suivre votre fréquence cardiaque, offrir une détection IHB/AFib pour vous alerter automatiquement si votre rythme cardiaque est trop rapide, trop lent, irrégulier, offrir des évaluations de la fatigue mentale, et plus encore. Il existe également plus de 20 modes d’entraînement professionnels, et elle peut afficher des statistiques en temps réel sur la montre elle-même.

Toujours le puissant double écran

La montre dispose du support habituel de Google Pay, d’un haut-parleur, d’un microphone, d’un moteur à vibration, d’un PPG, d’un baromètre, d’une boussole, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un capteur Sp02, d’un capteur hors du corps et d’une batterie de 577 mAh.

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS sera disponible à partir du 13 octobre sur Mobvoi.com et Amazon pour 299,99 €. La TicWatch Pro 3 Ultra avec 4G LTE sera disponible à partir du 20 novembre 2021 sur Mobvoi.com et Amazon au prix de 359,99 €.