Le Pixel Stand révèle la vitesse de charge, le prix et bien d’autres choses

Nous avons entendu plusieurs choses sur la dernière série de smartphones Pixel 6 de Google, comme une fuite majeure qui fournit encore plus d’informations sur les flagships, notamment le fait que Google prévoit de lancer son propre programme Pixel Pass analogue à celui de l’iPhone, et nous avons également vu l’événement être annoncé et de nouveaux rendus des prochains flagships. Aujourd’hui, nous avons un aperçu du nouveau Google Pixel Stand, qui semble être un stand plus grand et plus volumineux qu’auparavant.

La fuite provient de M. Brandon Lee, mieux connu de la chaîne YouTube This is Tech Today comme le souligne XDA Developers. Selon lui, le nouveau Pixel Stand coûtera 79 dollars et se chargera à 23 W de vitesse de charge, grâce à la configuration à double bobine et à une bobine dédiée aux wearables. Le Stand recevra également un ventilateur de refroidissement actif pour dissiper la chaleur.

Selon la documentation, le nouveau Google Pixel Stand sera fabriqué avec environ 54 % de matériaux recyclés post-consommation. Ce n’est pas surprenant étant donné que Google s’est également engagé à réduire ses émissions et son utilisation de plastique, et on est heureux de voir la société tenir certaines de ses promesses à cet égard.

Google Pixel Stand (2nd Gen) will come in at $79, can charge at 23W, has two charge points, two colors & has a fan. Of course, it includes a lot of those great features you get when you put a Google Pixel phone on a Pixel stand to make it like a smart display#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/M1kJIemB2f — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 10, 2021

Le nouveau Pixel Stand devrait également offrir un nouvel ensemble de fonctionnalités, comme donner aux utilisateurs un accès rapide à Google Assistant depuis un spot visuel, un cadre photo, une alarme de lever de soleil, une immersion dans les médias, une expérience de coucher, des contrôles de la maison connectée et des médias, des contrôles de périphériques, et même une possible intégration de Google Meet.

Compatible avec tous les appareils Qi

La deuxième image partagée par M. Brandon Lee montre les dimensions et les ports du Pixel Stand, ainsi que d’autres caractéristiques qui seront présentées sur l’appareil.

Elle confirme également que tout appareil avec une charge compatible Qi sera pris en charge, bien que les fonctionnalités logicielles seront probablement limitées à la nouvelle série Pixel. Le dossier confirme que les appareils certifiés Qi recevront toujours une charge de 15 W, tandis que les Pixel Buds se chargeront jusqu’à 3 W.