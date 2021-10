Selon Nintendo, les utilisateurs de la Switch OLED doivent laisser la protection d’écran en place

La nouvelle Switch OLED de Nintendo est sur le marché depuis seulement une poignée de jours. Si vous n’avez pas suivi l’actualité autour de la nouvelle console, sachez que la Switch OLED est essentiellement la même que le modèle préexistant, mais possède un écran considérablement mis à jour.

Quiconque a acheté la Switch OLED ou envisage d’en acheter une doit savoir que Nintendo a fixé un film adhésif sur l’écran dès l’usine.

Certains peuvent voir ce film adhésif et penser qu’il est juste là pour protéger la Switch pendant l’expédition. Cependant, Nintendo a déclaré que le film ne doit pas être retiré de la console de jeu portable. Le but du film adhésif est de protéger les utilisateurs si l’écran venait à se briser. Le film est officiellement appelé « film adhésif anti-éclaboussures ».

Ce film n’a jamais été fixé en usine sur la Switch ou la Switch Lite originale, car les deux appareils utilisaient du plastique plutôt que du verre pour leurs écrans. Le plastique peut se fissurer, mais il ne se brisera pas comme le verre en cas de chute. Nintendo affirme qu’avec l’écran en verre, si l’écran se brise, des éclats de verre tranchants peuvent être projetés et couper l’utilisateur.

En plus de protéger les utilisateurs si le verre se brise, le film adhésif précollé aide également à prévenir les rayures.

Pas de remplacement possible

Quiconque a déjà utilisé un film anti-rayures sur l’écran d’un smartphone sait que ce film peut se rayer après avoir passé du temps dans le monde réel. Si le film adhésif d’usine devait être rayé, on ne sait pas si des modèles de remplacement seront disponibles.

Il n’est pas non plus certain que le film de Nintendo puisse être remplacé s’il est décollé. Cependant, Nintendo a clairement indiqué que si les utilisateurs veulent protéger leur film protecteur, pour ainsi dire, ils peuvent utiliser un autre protecteur d’écran par-dessus. Cela semble indiquer qu’aucun remplacement du film de protection appliqué en usine ne sera disponible. Nintendo vend un film de protection officiel pour la console, et vous pouvez parier que de nombreuses versions du marché secondaire seront également disponibles.