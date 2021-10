Pixel Pass, rival à Apple One, livré avec le Pixel 6, YouTube Premium, et le Play Pass ?

La gamme de smartphones Pixel 6 sera dévoilée cette semaine, et il y a une certaine excitation autour des prochains smartphones de Google. Cependant, plus que les appareils eux-mêmes, le Pixel 6 représente presque une nouvelle stratégie pour Google en termes de conception, de prix et de marketing. Il pourrait même avoir une nouvelle façon pour les gens d’acheter un smartphone Pixel, qui va probablement ressembler beaucoup à ce qu’Apple offre déjà.

Le Pixel Pass de Google serait la dernière fonctionnalité d’abonnement du géant américain si jamais cette spéculation est vraie, et sera donc mis sous le feu des projecteurs une fois que le smartphone Pixel 6 sera lancé. Il vise à intégrer toutes les fonctionnalités de Google dans un seul service d’abonnement payant, et comprenant le dernier smartphone de la société.

Autrement dit, il arriverait comme le rival à Apple One, qui est une initiative équivalente qui place tous les services du géant à la pomme croquée dans un même bundle. Ainsi, le Google Pixel Pass pourrait inclure YouTube Premium, Google One, Google Play Pass, et d’autres services d’abonnement du géant de l’Internet, regroupant ainsi le meilleur de ses fonctionnalités en une seule offre. Mais, ce qui séparera ce Pixel Pass de l’Apple One, c’est que le bundle de Google tourne autour du téléphone plutôt que des services.

C’est ce qu’a révélé M. Brandon Lee, alias « This is Tech Today », qui a dévoilé sur Twitter le nouveau service que Google compte proposer.

Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.

Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS

—M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 10, 2021