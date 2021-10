Les rendus officiels du Pixel 6 révèlent un nouveau widget Live Space, et plus encore

Alors que nous sommes à presque deux semaines de la date de lancement officielle du 19 octobre de la série Pixel 6, la célèbre source Evan Blass a partagé un tas de rendus marketing officiels de la série Pixel 6 sur Twitter. Bien que nous connaissions déjà le design et les spécifications clés du Pixel 6, les images d’Evan Blass montrent un tas de nouvelles fonctionnalités et de matériel pour le Pixel 6. Cela inclut le widget Live Space, l’application Pixel Security, la confirmation des capteurs de la caméra arrière et le nouveau support Pixel Stand.

Comme on pouvait s’y attendre, Blass est maintenant là pour révéler certains de ces secrets soigneusement dissimulés, attirant un peu l’attention des médias avec le genre de fuite qui aurait complètement énorme il y a quelques années.

Les deux premiers tweets du fil Twitter mettent en évidence la conception matérielle du Pixel 6 et l’interface logicielle. Dans les images suivantes, nous voyons également des images réelles du smartphone, un nouvel étui et le nouveau bloc de charge que Google ne livrera pas avec l’appareil.

Dans les autres tweets du fil de discussion, nous voyons le widget Live Space (version améliorée de At a Glance) avec les détails de la carte de vol, y compris le numéro de porte, le numéro de siège et un QR code. Cela devrait aider les utilisateurs dans le processus d’enregistrement des vols et leur permettre de localiser facilement leur vol dans un aéroport bondé.

Ensuite, nous avons le nouveau Pixel Stand et l’application Pixel Security qui combinera toutes les fonctionnalités de sécurité existantes en un seul endroit (rien de nouveau ici). Dans le rendu du Pixel Stand, nous avons l’occasion de voir l’interface utilisateur de charge du Pixel Stand avec la lecture de médias et les contrôles de la maison connectée. À première vue, elle semble plus utile que le mode ambiant de Google Assistant. Vous avez également la possibilité de basculer entre les modes Performance et Silencieux, vraisemblablement pour contrôler la vitesse du ventilateur du Stand.

En plus d’un nouveau design, le Pixel Stand (2021) devrait avoir des capacités de charge considérablement plus rapides à son avantage, supportant des vitesses jusqu’à 23 W. Cela signifie évidemment que le duo Pixel 6 est également susceptible d’être livré avec une technologie de recharge sans fil de 23 Watts, laissant le Pixel 5 de l’année dernière et son support de 12 W dans la poussière tout en éclipsant la concurrence comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung et l’iPhone 13 Pro Max d’Apple de ce point de vue particulier aussi.

Pour en venir à l’application Pixel Security, l’application énumère diverses fonctions de sécurité que vous obtenez déjà sur votre smartphone Pixel. Fait intéressant, l’application Pixel Security mentionne également la présence du déverrouillage du visage dans la série Pixel 6.

Un smartphone très attendu

Google est à quelques jours de dévoiler officiellement la série Pixel 6. Jusqu’à présent, à peu près tout, y compris les spécifications de la caméra du smartphone, le benchmark, la configuration du CPU 4 +4 +2, le taux de rafraîchissement variable, les couleurs, le prix et la date de sortie en Europe, et même les étuis en tissu ont fuité. Même deux vidéos de prise en main de la série Pixel 6 avec des échantillons de la caméra ont fait surface sur la toile — la seule chose qui reste est son annonce officielle.

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que Google ne lance officiellement la série Pixel 6 tant attendue. Avez-vous l’intention de vous procurer le Google Pixel 6 cet automne ?