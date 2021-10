Quand aura lieu le nouvel Apple Event, et sera-t-il consacré au MacBook Pro M1X ?

Il a également été dit que les nouvelles tailles du MacBook Pro adopteraient les nouvelles puces M1, ou plutôt la plateforme Apple Silicon du géant de Cupertino. Il n’a pas non plus été clairement révélé si Apple allait passer au Apple M1X ou à un nouveau M1 qui serait appelé « Apple M2 » .

Cependant, cela pourrait changer, car Apple est liée à de nombreuses rumeurs, et elle pourrait bientôt développer de nouvelles tailles pour le MacBook Pro, et celles-ci s’ajouteraient aux choix actuels qui sont disponibles à l’achat. Pour d’autres, un ordinateur portable de 13 pouces est suffisant, mais pour certains, cela manque ou est petit, d’où la demande pour l’ordinateur portable de 16 pouces.

Initialement, il était dit que 2021 apporterait enfin les nouvelles tailles du MacBook Pro, notamment celle de l’écran de 14 pouces et 16 pouces qui serait différent du MacBook Pro M1 de 13 pouces de l’année dernière. Depuis le M1, Apple n’a pas sorti de MacBook de plus grande taille, le 16 pouces ayant été vu pour la dernière fois avec des processeurs Intel.

Les rapports affluent maintenant, d’autant plus que le mois d’octobre a déjà commencé et atteint ses onze premiers jours dans le mois, mais aucun indice encore de la part d’Apple en ce qui concerne un nouvel événement, contrairement au California Streaming du 14 septembre qui avait déjà invité des influenceurs et des invités pour son streaming en ligne.

La date de l’événement d’octobre d’Apple reste inconnue, mais maintenant, plusieurs rapports d’analystes et spéculations arrivent pour le moment supposé où la société de Cupertino sort ses derniers appareils. Et le dernier appareil en question serait le MacBook Pro , dont les variantes sont encore incertaines, ainsi que ses composants internes.