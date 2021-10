Instagram incitera bientôt les adolescents à faire une pause, et éviter les contenus préjudiciables

Facebook n’est pas étranger aux scandales, y compris ceux qui le conduisent devant les tribunaux ou sur la sellette du Congrès, mais il y en a quelques-uns qui suscitent vraiment la colère des gens. Alors que son ingérence dans une élection américaine passée le hante encore aujourd’hui, la dernière débâcle de Facebook ne concerne même pas son réseau social principal, mais l’une de ses plus grandes propriétés. Le géant de la technologie sociale a été blâmé pour la façon dont les choses sont gérées sur Instagram, et il promet maintenant de prendre des mesures plus strictes pour protéger la santé mentale de ses jeunes utilisateurs.

Instagram s’apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité pour « éloigner » les adolescents de tout contenu préjudiciable et les encourager à « faire une pause » sur la plateforme de réseaux sociaux.

L’annonce a été faite par le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, le 10 octobre. Nick Clegg a fait ces remarques sur la fonctionnalité dans l’émission State of the Union de CNN, une semaine après que Frances Haugen ait témoigné devant le Congrès américain au sujet de recherches internes qui ont montré qu’Instagram pouvait avoir un effet négatif sur la santé mentale de ses jeunes utilisateurs.

Clegg a déclaré qu’ils allaient introduire une fonctionnalité qui ferait une différence considérable sur la plateforme. Il a ajouté que leurs systèmes voient ce que les adolescents regardent, et qu’ils peuvent détecter s’ils regardent le même contenu de manière répétée. Le contenu que les adolescents regardent constamment peut ne pas être propice à leur bien-être et à leur santé mentale, et la nouvelle fonctionnalité les incitera à regarder d’autres contenus et à explorer d’autres sujets.

Clegg a également déclaré qu’en dehors de ces plans pour la plateforme Instagram Kids, elle va fournir aux parents des contrôles pour garder un œil sur leurs enfants.

Deux fonctionnalités indispensables

Instagram était sous le feu des critiques en raison de son effet négatif sur la santé mentale de ses jeunes utilisateurs. Clegg n’a pas fourni de calendrier pour la fonctionnalité. Selon un porte-parole de Facebook qui a parlé à The Verge, les fonctionnalités ne sont pas encore testées, mais elles seront bientôt disponibles.

Le porte-parole a déclaré que la plateforme explorait les fonctionnalités, en mentionnant l’article de blog du responsable d’Instagram, Adam Mosseri. Mosseri a déclaré que la plateforme explore deux nouvelles idées. La première consiste à encourager les gens à regarder d’autres sujets si le système détecte qu’ils s’attardent sur un contenu qui pourrait contribuer à une comparaison sociale négative. La seconde est la fonction « Faites une pause », qui permet aux utilisateurs de mettre leur compte en pause et de prendre un moment pour se demander si le temps qu’ils passent sur la plateforme a un sens.

Néanmoins, si les adultes peuvent avoir la maîtrise de soi nécessaire pour suivre ces rappels, les adolescents pourraient finir par trouver un moyen de contourner ces restrictions si Instagram ne les met pas en œuvre assez efficacement.

Corriger l’algorithme de Facebook

Dana Bash, l’animatrice de CNN, a demandé à Clegg si l’algorithme de Facebook avait diffusé les voix à l’origine de l’insurrection du 6 janvier de l’autre côté de l’Atlantique. Clegg a répondu qu’il ne pouvait pas donner de réponse définitive à cette question. Haugen doit également rencontrer la commission chargée d’enquêter sur l’attentat.

Clegg a déclaré que les algorithmes de Facebook devraient être tenus responsables. Les algorithmes devraient être réglementés afin que les gens puissent faire la différence entre ce que les systèmes disent qu’ils sont censés faire et ce qui se passe. Facebook a été critiqué ces dernières semaines, à la suite du rapport du Wall Street Journal basé sur les documents internes que Haugen a remis. Ancien chef de produit chez Facebook, Haugen s’est présenté devant le Congrès le 5 octobre lors d’une audition consacrée aux recherches internes de l’entreprise qui montraient qu’Instagram pouvait être très toxique, en particulier pour les adolescentes.