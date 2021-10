Voici les premiers rendus d’un Galaxy S22 Ultra ressemblant à un Galaxy Note

La gamme Galaxy Note de Samsung a peut-être disparu pour le moment, mais son esprit pourrait perdurer dans le Galaxy S22 Ultra. Samsung construirait le Galaxy S22 Ultra avec logement pour inclure le S Pen, comme la série Galaxy Note l’a toujours fait. Il est également dit que le smartphone sera livré avec des bords carrés, comme le rapporte Ice Universe et la publication Galaxy Club.

Des rendus de ce qui semble être le Galaxy S22 Ultra sont également apparus en ligne grâce à OnLeaks, montrant un appareil qui ressemble beaucoup à ce que l’on attendrait d’un Galaxy Note 21 s’il était apparu. C’est un téléphone carré avec un fond plat, comme le Galaxy Note 20 Ultra, et il y a un logement visible pour le S Pen sur la tranche inférieure du smartphone. L’écran serait de 6,8 pouces et incurvé, et on s’attend à ce que ce soit un écran S AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé.

Il est intéressant de noter que Samsung semble avoir adopté une bosse de caméra de forme étrange qui est moins prononcée que l’actuelle, si ce rendu est exact. Le Galaxy S22 Ultra devrait toujours conserver une configuration à quatre caméras comme le S21 Ultra, avec une caméra principale de 108 mégapixels et trois caméras de 12 mégapixels : un téléobjectif, un capteur ultra-large, et un zoom périscope avec un zoom optique 10x.

La gamme Galaxy S de Samsung s’est rapprochée de plus en plus de la gamme Note au cours des dernières années. Avec le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy Note est devenu plus ou moins redondant, car Samsung a inclus la prise en charge du S Pen sur le grand flagship.

La société a ensuite apporté ce support à ses smartphones pliables, mais le Note manquait encore à certains.

Une gamme très appréciée

Si Samsung n’a pas officiellement abandonné la gamme Galaxy Note, la société ne l’a pas lancé cette année, choisissant plutôt de détourner des fonctionnalités du Note vers d’autres appareils.

Un Galaxy S22 Ultra analogue au Galaxy Note contribuerait grandement à apaiser les inquiétudes des clients qui ont aimé l’esthétique générale de la gamme Note, tout en conservant la marque Galaxy S et en permettant à Samsung de se concentrer sur ses appareils pliables au cours de la seconde moitié de l’année.