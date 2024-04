WhatsApp révolutionne avec la génération d’images en temps réel de Meta AI

Les utilisateurs américains de WhatsApp peuvent désormais profiter de la fonction de génération d’images en temps réel de Meta AI, qui est actuellement en version bêta. Cet élément permet aux utilisateurs de voir les transformations d’images lorsqu’ils saisissent des suggestions texte-image dans les chats avec Meta AI.

Dès que vous commencez à taper un prompt texte-image dans un chat avec Meta AI, vous verrez comment l’image change au fur et à mesure que vous ajoutez des détails sur ce que vous voulez créer.

Dans l’exemple partagé par Meta, un utilisateur tape l’invite suivante : « Imaginez un match de football sur Mars ». L’image générée passe rapidement d’un joueur de football typique à la représentation d’un terrain de football entier sur un paysage martien. Si vous avez accès à la version bêta, vous pouvez tester la fonctionnalité par vous-même en ouvrant une session de chat avec Meta AI, puis en lançant une invite avec le mot « Imagine ».

En outre, Meta affirme que son modèle Meta Llama 3 peut désormais produire des images « plus nettes et de meilleure qualité » et qu’il affiche mieux le texte. Vous pouvez également demander à Meta AI d’animer les images que vous lui fournissez, ce qui vous permet de les transformer en GIF à partager avec vos amis.

Pas uniquement WhatsApp, l’assistant Meta AI propulsé par Llama 3 est disponible

Ce développement intervient alors que Meta Platforms lance officiellement l’assistant Meta AI, alimenté par Llama 3, comme sa dernière avancée en matière d’IA.

Outre la disponibilité sur WhatsApp, la génération d’images en temps réel est également disponible pour les utilisateurs américains via Meta AI pour le Web. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le cadre d’un déploiement plus large des fonctionnalités d’IA dans toutes les applications de Meta, notamment WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, explique que la plus grande version de Llama 3 contient 400 milliards de paramètres et obtient un score de 85 MMLU, un indicateur de performance des modèles d’IA. Cette version élargit les capacités de Meta AI en introduisant des versions plus petites contenant 8 milliards et 70 milliards de paramètres. Zuckerberg a annoncé que Meta AI était « l’assistant d’IA le plus intelligent » gratuit, encourageant les utilisateurs à faire part de leurs commentaires afin d’améliorer l’innovation et le plaisir.