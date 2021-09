WhatsApp ajoute le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes dans le cloud

WhatsApp va permettre à ses plus de 2 milliards d’utilisateurs de chiffrer entièrement les sauvegardes de leurs messages, a annoncé ce vendredi l’application appartenant à Facebook.

Le plan, que WhatsApp détaille dans un livre blanc avant de le déployer aux utilisateurs d’iOS et d’Android dans les semaines à venir, est destiné à sécuriser les sauvegardes que les utilisateurs de WhatsApp envoient déjà à Google Drive ou iCloud d’Apple, les rendant illisibles sans une clé de chiffrement. Les utilisateurs de WhatsApp qui optent pour des sauvegardes chiffrées seront invités à enregistrer une clé de chiffrement à 64 chiffres ou à créer un mot de passe lié à cette clé.

« WhatsApp est le premier service de messagerie mondial à cette échelle à offrir une messagerie et des sauvegardes chiffrées de bout en bout, et y parvenir était un défi technique vraiment difficile qui nécessitait un framework entièrement nouveau pour le stockage des clés et le stockage sur le cloud à travers les systèmes d’exploitation », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, dans un communiqué.

🎉 WhatsApp is the leading global messaging service to offer *both* end-to-end encrypted messaging and backups on iCloud or Google Drive. 🎉

So you can make sure that bestie’s voice messages and mum’s secret recipe will be safely stored in a place only you can access.

—WhatsApp (@WhatsApp) September 10, 2021