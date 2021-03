WhatsApp va bientôt déployer le chiffrement des sauvegardes cloud pour iOS et Android

Après avoir déployé la prise en charge des appels vocaux et vidéo pour ses applications de bureau et Web, WhatsApp vise maintenant à ajouter le chiffrement aux sauvegardes dans le cloud. Cela signifie que les utilisateurs auront la possibilité de définir un mot de passe de chiffrement pour les sauvegardes dans le cloud. Cela permettra d’empêcher tout accès non autorisé à leurs discussions et médias.

Le rapport provient de WABetaInfo, qui a récemment partagé un tweet avec des captures d’écran présentant cette fonctionnalité. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

La fonction intitulée « Password Protect Backups » (Sauvegardes protégées par mot de passe) permettra aux utilisateurs de définir un mot de passe pour leurs sauvegardes de discussions et de médias. Ce mot de passe sera utilisé pour chiffrer toute future sauvegarde effectuée sur l’application. Actuellement, si vous n’êtes pas au courant, votre sauvegarde des données dans le cloud de WhatsApp (que ce soit sur Google Drive ou iCloud) n’est pas chiffrée de bout en bout. Cela peut être considéré comme un problème majeur de confidentialité et la fonction de protection par mot de passe semble étonnante pour une sécurité accrue.

Désormais, lorsqu’un utilisateur définit un mot de passe pour les sauvegardes, il protège ses discussions et ses fichiers multimédias qui ont déjà été sauvegardés sur le cloud. De plus, les utilisateurs devront fournir le mot de passe au moment de la restauration d’une sauvegarde à partir de la plateforme de cloud.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

