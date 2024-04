WhatsApp innove : Découvrez les nouveaux filtres de discussions

WhatsApp ne cesse d’évoluer pour améliorer notre manière de communiquer, et sa dernière mise à jour met l’accent sur l’amélioration de l’organisation et de la recherche dans nos discussions. Après avoir récemment introduit la possibilité d’épingler des messages, Mark Zuckerberg vient d’annoncer une nouveauté excitante : les filtres dédiés pour les discussions.

Ces filtres sont conçus pour localiser plus rapidement et facilement les conversations spécifiques dans l’historique de chat, surtout lorsque l’on gère de nombreux échanges.

Actuellement, les deux filtres suivants sont disponibles :

Non lus : Idéal pour rattraper les messages que vous avez pu manquer. Il affiche toutes vos discussions individuelles contenant des messages non lus, vous aidant à prioriser vos réponses et à éliminer les badges de notification.

Groupes : Parfait pour retrouver cette conversation de groupe importante. En un seul clic, vous pouvez voir toutes vos discussions de groupe en un seul endroit, ce qui vous permet d’accéder rapidement aux discussions avec la famille, les amis, les collègues ou tout autre groupe dont vous faites partie. Cela inclut les sous-groupes au sein des Communautés, garantissant un lieu central pour toutes vos conversations de groupe.

Auparavant, la recherche de discussions non lues impliquait l’utilisation de la barre de recherche et le filtrage par statut du message. Ce processus, bien qu’efficace, nécessitait des étapes supplémentaires. Le nouveau filtre « Non lus » supprime ces étapes supplémentaires, plaçant les options de filtrage facilement accessibles au premier plan de la liste de discussion. C’est une amélioration significative pour les utilisateurs qui gèrent fréquemment de nombreuses discussions individuelles et souhaitent une méthode plus rapide pour identifier les conversations nécessitant leur attention.

WhatsApp, vous pouvez le mettre à jour maintenant

Le filtre « Groupes » répond à un autre point douloureux de longue date pour les utilisateurs de WhatsApp. Pour ceux qui participent à un nombre significatif de discussions de groupe, naviguer dans la liste de discussion pour trouver des groupes spécifiques pouvait être long et compliqué. La possibilité de filtrer les discussions de groupe a été une demande particulièrement populaire des utilisateurs.

Si vous êtes prêt à essayer cette fonctionnalité, assurez-vous d’avoir la version la plus récente de WhatsApp installée sur votre appareil Android ou iOS, que vous pouvez télécharger directement depuis l’App Store ou Google Play Store. Ces filtres représentent une réponse positive aux retours des utilisateurs de longue date, donc leur implémentation est une belle avancée.