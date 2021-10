Les résultats présumés du benchmark du Pixel 6 Pro sont très prometteurs

Nous sommes le premier jour d’octobre, ce qui signifie que nous sommes à quelques jours du lancement des prochains smartphones phares de Google, à condition que la date d’annonce qui a fuité soit correcte. La société a fait une promotion intensive de ses nouveaux smartphones au cours des dernières semaines, dont elle nous a déjà dit qu’ils seront équipés de la puce interne nommée Tensor. Le modèle le plus haut de gamme, le Pixel 6 Pro, a été repéré sur le site de benchmarking Geekbench.

Les rapports indiquent que la puce Tensor a été développée en collaboration avec Samsung et qu’elle sera fabriquée à l’aide du processus de 5 nm du géant technologique sud-coréen. Les puces des smartphones phares actuels de Qualcomm, Samsung et Apple sont également basées sur la même technologie.

Une révélation peut-être plus intéressante est que la puce présentera une configuration différente des puces haut de gamme actuelles Snapdragon de Qualcomm et Exynos de Samsung, ce que le dernier listing de benchmark corrobore.

Apparemment, nous sommes face à une configuration 2 +2 + 4. Au lieu d’adopter le dernier processeur Cortex X2 d’Arm, Google a apparemment opté pour le cœur X1 de l’année dernière, et deux d’entre eux en plus. Ils fonctionnent apparemment à 2,8 GHz. Il y a deux cœurs intermédiaires cadencés à 2,25 GHz, et quatre petits cœurs avec des vitesses de 1,8 GHz.

Ce n’est pas la première fois que le Pixel 6 Pro équipé de la puce Tensor apparaît sur Geekbench. Il a obtenu 1 034 points dans le test monocœur, et 2 756 points dans le test multicœur. C’est une amélioration significative par rapport au précédent résultat (414 et 2 074 points), mais c’est toujours en dessous de ce que les flagships équipés d’une puce Snapdragon 888 comme le Galaxy Z Fold 3 (1 113 et 3 538 points) et le OnePlus 9 Pro (1 097 et 3 566 points) ont obtenu. Pourtant, c’est beaucoup mieux par rapport au Pixel 5 (588 et 1 597 points), le smartphone alimenté par le Snapdragon 765G que Google a essayé de faire passer pour un flagship l’année dernière.

Des smartphones très attendus

Cela signale que le score final pourrait aller encore plus haut, car Google continue de travailler sur les optimisations. Le smartphone, et le modèle standard Pixel 6, seraient commercialisés vers la fin du mois, après une annonce le 19 octobre selon la rumeur. Le listing révèle également qu’au moins une variante du Pixel 6 Pro aura 12 Go de RAM et qu’elle fonctionnera sous Android 12 dès le départ.

Outre une puce sur mesure, la série Pixel 6 bénéficiera également d’un nouveau bloc caméra, et d’un nouveau design. La cerise sur le gâteau est qu’il ne sera prétendument pas vendu à un prix prohibitif, de récentes fuites laissant entendre que le Pixel 6 de base sera vendu au prix de 649 €, et que le Pixel 6 Pro commencera à 899 €.