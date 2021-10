Le design de la série Galaxy S22 confirmé par des fuites d’étuis de protection ?

Nous sommes à environ 4 mois du lancement possible de la nouvelle série Galaxy S22 de Samsung, ce qui signifie que les fuites sont sur le point de devenir plus intéressantes, révélant la plupart des informations sur la nouvelle de smartphones. Bien sûr, il s’agit de mises à niveau habituelles des processeurs et de certains composants internes, mais nous commençons à avoir l’impression d’un sentiment de déjà vu avec les Galaxy S22 et S22+. En revanche, le Galaxy S22 Ultra pourrait faire tourner les têtes, mais pas de la manière dont Samsung pourrait s’y attendre.

En outre, le premier lot de rendus du Galaxy S22 est déjà apparu, et il semble qu’ils ne vont pas cesser d’arriver. Les dernières fuites proviennent de Twitter, où nous avons des fuites bien connues de Ice Universe et/Leaks montrant plusieurs étuis de protection pour ce qui semble être la nouvelle série Galaxy S22.

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont fait l’objet d’une fuite pour être des versions plus petites de leurs prédécesseurs. En essayant d’établir une nouvelle base pour sa série de produits phares, Samsung a peut-être décidé de viser un « mini » produit phare à l’extrémité du spectre. Ce rétrécissement l’a, à son tour, obligé à utiliser des batteries plus petites.

Selon les prétendues fuites des étuis de la série Galaxy S22 de Samsung, nous pouvons voir que le Galaxy S22 standard arrivera avec un design analogue à celui que l’on trouve sur la série actuelle Galaxy S21.

Cependant, ils ne sont pas identiques, car ces images révèlent que le nouveau modèle pourrait arriver avec un bloc de caméras plus grand, et une couleur différente sur le module de caméra de ce modèle qui ressemble à la variante Phantom Violet du Galaxy S21. Le Galaxy S22+ ressemble également beaucoup à son prédécesseur, ou du moins c’est ce que ces images suggèrent.

Un Galaxy S22 Ultra qui se démarque

Le Galaxy S22 Ultra, quant à lui, montre un nouveau module de caméra. La bosse la caméra obligera les fabricants d’étuis à avoir une découpe en forme de P qui n’est pas vraiment élégante. C’est unique, mais toutes les choses uniques ne font pas bonne impression. Le détail le plus crucial que nous pouvons retirer de ces images est que le futur Galaxy S22 Ultra pourrait présenter un design plus massif qui ressemble à la gamme Galaxy Note, aujourd’hui disparue. Et la meilleure partie est que nous voyons une découpe sur la partie inférieure de l’étui de protection, ce qui suggère que Samsung a trouvé un moyen de placer le S Pen à l’intérieur du châssis du smartphone.

Breaking: Samsung phone protective case manufacturer has begun to build S22 series protective case. We can see that the camera area is just like our rendered drawing, but unfortunately, It just knows the shape of this area, whether it is “P” or “11”, and he does not know. pic.twitter.com/yYtZF8lZXl —Ice universe (@UniverseIce) September 30, 2021

Les précédentes rumeurs suggèrent également que la nouvelle série Galaxy S22 sera dotée d’un système de charge rapide de 45 W sur le modèle haut de gamme. Malheureusement, nous entendons également dire que les nouveaux modèles seront dotés de batteries plus petites, ce qui ne sera peut-être pas un véritable problème si l’on considère que les nouveaux processeurs sont de plus en plus performants et économes en énergie.