La toute première fuite du prix des Google Pixel 6 et 6 Pro semble plutôt encourageante

Alors que Google a souhaité mettre fin aux rumeurs concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro en rendant les deux smartphones compatibles avec la 5G officielle plusieurs mois avant leur sortie commerciale, le géant de la recherche a laissé beaucoup de questions majeures sans réponse.

Bien sûr, la plupart des spécifications et des caractéristiques clés ont été révélées en juillet, nous laissant obsédés par le calendrier de lancement de l’entreprise, ainsi que par de nombreux petits, mais importants détails comme le poids du produit, les capacités approfondies de la caméra et la configuration du SoC au cours des dernières semaines.

Une information cruciale que très peu de fuites et d’initiés ont osé aborder jusqu’à présent est le potentiel prix du prochain duo de smartphones haut de gamme de Big G. C’est en fait le point fort de la dernière vidéo téléchargée sur « This is Tech Today », une chaîne YouTube dont les antécédents sont peu probants, mais dont la source interne semble fiable.

Parce que Google a l’habitude de surévaluer le prix de ses smartphones maison et parce que la société nous a littéralement dit de nous attendre à des prix « premium » pour les Pixel 6 et 6 Pro au début du mois dernier, on peut dire que « l’atmosphère » autour des deux appareils n’était pas particulièrement joyeuse avant aujourd’hui.

Bien que nous n’ayons toujours aucune raison d’anticiper une poussée pour le titre de meilleur smartphone 5G abordable, le Pixel 6 « de taille normale » est tout à coup pressenti pour coûter un prix très raisonnable de 649 € sur le vieux continent, tandis que le Pixel 6 Pro ultra-haut de gamme est susceptible d’atteindre la somme de 899 €. À titre de comparaison, le Pixel 5 a commencé à être vendu au prix de 629 € en Europe, ce qui signifie qu’il y a seulement 20 € de différence entre le modèle de l’année dernière et le nouveau Pixel 6. Et nous ne pouvons pas nous plaindre des 250 € supplémentaires pour le Pixel 6 Pro.

Des rivaux directs de l’iPhone 13 et 13 Pro ?

Si tel est le cas, on peut s’attendre à ce que le Pixel 6 de 6,4 pouces soit susceptible de séduire les mêmes consommateurs que ceux ciblés par l’iPhone 13 d’Apple. Par rapport au dernier iPhone, le Pixel 6 serait plus fluide, grâce à un écran AMOLED plat de 90 Hz, tout en se « contentant » de deux capteurs à l’arrière au lieu de trois, dont l’un devrait toutefois être équipé d’un remarquable capteur d’image principal de 50 mégapixels. Si le Pixel 6 parvient à être moins cher que l’iPhone 13, à 909 euros dans une variante de stockage de 128 Go, sa capacité de 8 Go de RAM et sa solide batterie d’environ 4 600 mAh pourraient rendre le smartphone assez irrésistible pour les puristes Android soucieux de leur budget.

Il pourrait en être de même pour le Pixel 6 Pro, qui devrait s’attaquer à l’iPhone 13 Pro et éventuellement susciter un enthousiasme « grand public » avec un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces supportant la technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz, une énorme quantité de 12 Go de RAM, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, un téléobjectif de 48 mégapixels ajouté aux caméras arrière de 50 et 12 mégapixels du Pixel 6 « standard », et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage interne.

Un autre élément nouvellement révélé aujourd’hui concerne le Pixel 6, dont les couleurs noire et verte pourraient être surnommées respectivement « Carbon » et « Fog » à des fins de marketing.