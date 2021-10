Facebook révèle enfin des recherches sur les effets d’Instagram sur la santé mentale

Facebook a finalement révélé ses recherches internes sur les effets de Instagram sur la santé mentale des adolescents. Ce dernier développement intervient après que l’entreprise a démenti un rapport du Wall Street Journal.

Facebook a subi des pressions pour publier ses recherches internes sur la santé mentale, qui ont été mises en évidence dans le rapport du Wall Street Journal intitulé « Facebook Knows Instagram is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show ». Les recherches internes, qui se présentent sous la forme de diapositives de recherche, ont été mises à disposition sur le site Web Newsroom de Facebook.

Une recherche interne effectuée par Facebook a été utilisée comme référence dans le rapport et, selon un rapport de The Verge, ce dernier « a mis en évidence des résultats spécifiques du document comme preuve d’un problème de santé mentale plus large sur l’application — plus particulièrement la constatation que “trente-deux pour cent des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir encore plus mal” ».

Le rapport du Wall Street Journal a entraîné une réaction massive de la part de Facebook et d’Instagram. L’entreprise a depuis subi des pressions pour publier les recherches internes sur la santé mentale citées dans le rapport du Wall Street Journal. Une audience du Congrès sur l’effet de Facebook et Instagram sur la santé mentale et le bien-être des enfants a été menée ce jeudi.

Le rapport du Journal a mis en évidence des résultats spécifiques du document comme preuve d’un problème plus large de santé mentale sur l’application — notamment la constatation que « 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir encore plus mal ».

Facebook riposte au Wall Street Journal

Après le rapport du Wall Street Journal sur les effets d’Instagram sur la santé mentale des adolescents, Facebook a repoussé ce rapport accablant. Dans l’article publié sur le site Facebook Newsroom, la vice-présidente et responsable de la recherche de Facebook, Pratiti Raychoudhury, a déclaré « qu’il n’est tout simplement pas exact que cette recherche démontre qu’Instagram est “toxique” pour les adolescentes ».

Les principaux points de l’article de Raychoudhury comprennent comment « la recherche d’Instagram montre que sur 11 des 12 questions de bien-être, les adolescentes qui ont indiqué qu’elles luttaient avec ces problématiques ont également rapporté qu’Instagram les a améliorées plutôt que d’empirer ».

À la suite de l’audience du Congrès et après une pression importante de la part de différentes personnes et organisations, Facebook a finalement révélé la recherche interne sur les effets d’Instagram sur la santé mentale des adolescents. Les diapositives de la recherche ont été divisées en deux PDF. Ils peuvent être consultés depuis Facebook ou dans le rapport de The Verge. Le premier PDF peut être consulté ici, tandis que le second peut être consulté ici.

Selon le rapport de The Verge, « les deux PDF ont été annotés par Facebook dans le but de fournir un contexte ».

Instagram et la santé mentale

Les effets d’Instagram sur la santé mentale de ses utilisateurs sont un problème de longue date, avant même que le Wall Street Journal ne publie son rapport. Une étude publiée en 2017 a déclaré qu’Instagram était la pire plateforme de réseaux sociaux pour la santé mentale des jeunes utilisateurs. Cette même étude disait que YouTube, en revanche, est la meilleure plateforme pour la santé mentale des utilisateurs.

En avril dernier, Facebook a été interpellé par près de 100 groupes pour ses plans Instagram « obsédés par l’image » qui, selon eux, nuisent au bien-être des enfants.