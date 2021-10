Honor lance ses Pad V7 et Vision X2, une tablette et une Smart TV

Honor lance ses Pad V7 et Vision X2, une tablette et une Smart TV

Outre les séries MagicBook V 14 et MagicBook 16, Honor a également lancé ses nouvelles séries Honor Pad V7 et Vision X2 TV en Chine.

La tablette Honor Pad V7 est la version allégée de la Honor Pad V7 Pro que la société a annoncé il y a quelque temps. Elle fonctionne sous MagicUI 5.0 et prend en charge des fonctions telles que la collaboration multi-écrans et l’écran partagé intelligent. Elle mesure 6 mm d’épaisseur et dispose d’un écran de 10,4 pouces d’une résolution 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels. De plus, l’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La tablette dispose également d’une configuration à quatre haut-parleurs.

Chaque modèle dispose d’un lecteur de carte micro SD pour le stockage amovible, de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, de quadruples haut-parleurs, d’une caméra arrière de 13 mégapixels, et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Elle est alimentée par une batterie d’une capacité de 7 250 mAh et prend en charge la charge rapide jusqu’à 22,5 watts.

Honor est un fabricant chinois de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables qui était une sous-marque de Huawei jusqu’à ce que la société vende sa division Honor à la fin de l’année dernière dans le but d’éviter certaines des sanctions américaines qui ont frappé Huawei et limité son accès aux technologies provenant des États-Unis, y compris les microprocesseurs et même le système d’exploitation Android de Google (ou du moins les parties qui ne sont pas open source, comme le Google Play Store). Ainsi la tablette est livrée avec Android 11 et la surcouche MagicUI 5.0 de Honor.

La Honor Pad V7 est vendue au prix de 1 999 CNY (~ 265 euros) et peut être précommandée dès maintenant en Chine. Pour l’instant, il s’agit d’une exclusivité chinoise. Mais si l’on suit la tendance générale, on peut s’attendre à ce que la Pad V7 soit également disponible à l’étranger.

De nouveaux téléviseurs

En plus de la Pad V7, Honor a également annoncé la Vision X2. La Vision X2 est le nouveau modèle de télévision connectée de Honor. Elle est disponible en trois tailles différentes — 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Les trois variantes disposent d’un écran 4K UHD avec une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 92 %. Les téléviseurs prennent en charge le HDR10 et sont dotés de l’optimisation de l’anti-crénelage, de la réduction du bruit NR et de quelques autres fonctionnalités. Ils sont alimentés par un processeur MediaTek qui possède 4 cœurs Cortex-A53 et un processeur graphique Mali-G52 MC1.

Les téléviseurs sont équipés de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne.

Les téléviseurs fonctionnent avec la surcouche MagicUI de Honor, et prennent en charge le protocole Cast + Projection développé par Honor. Le prix du modèle de 43 pouces est de 1 799 CNY (~ 240 euros), celui du modèle de 55 pouces est de 2 699 CNY (~ 360 euros), tandis que le modèle de 65 pouces coûte 3 499 CNY (~ 465 euros). Honor indique que les trois modèles seront disponibles à la vente à partir du 18 octobre en Chine.