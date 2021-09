Honor MagicBook V 14 et le MagicBook 16 : deux nouveaux ordinateurs portables

Honor ne fabrique pas des ordinateurs portables depuis très longtemps, mais la société qui s’est séparée de Huawei l’année dernière fabrique déjà quelques modèles intéressants. Honor lance en ce début de semaine le MagicBook V 14 et le MagicBook 16/16 Pro en Chine. Le HonoR MagicBook V 14 est l’un des premiers ordinateurs portables à fonctionner avec le nouveau système d’exploitation Windows 11. De plus, cet ordinateur portable est le premier portable Honor à être alimenté par la plateforme Intel Evo d’Intel.

À l’extérieur, le portable MagicBook V 14 perpétue les gènes esthétiques de la gamme Honor MagicBook. Il utilise un matériau en alliage d’aluminium analogue à celui d’un MacBook, ainsi que la technologie de l’anode métallique. Il a une épaisseur de 14,5 mm et pèse 1,48 kg. Il est disponible en trois coloris : bleu clair, gris étoilé et argenté.

L’écran est un écran tactile LTPS de 14,2 pouces avec un rapport écran/corps ultra élevé de 90,5 % et une résolution de 2 520 x 1 680 pixels. Selon Honor, l’écran du MagicBook V 14 « redéfinit les normes des écrans phares haut de gamme et offre aux utilisateurs une expérience visuelle exceptionnelle, tout en garantissant le confort des yeux grâce à trois certifications de protection oculaire, dont la certification TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue ».

Sous le capot, l’ordinateur portable est doté de véloces composants internes. Il est alimenté par un processeur Intel Core i7-11390H de 11e génération et est équipé d’une carte graphique NVIDIA Geforce MX450 dédiée. En plus de ces composants internes rapides, il dispose de 16 Go de mémoire LPDDR4x rapide et d’un SSD PCIe de 512 Go pour le stockage. Honor indique également qu’il dispose d’un système de refroidissement différent cette fois-ci. L’ordinateur portable dispose également de quatre haut-parleurs, de quatre microphones et d’une caméra frontale de 5 mégapixels avec sa propre puce de traitement du signal d’image intégrée qui, selon Honor, peut améliorer la qualité de l’image lors des appels vidéo.

La variante de base du MagicBook V 14 équipée d’un processeur i5, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go est proposée au prix de 6 199 CNY (~ 820 euros) en Chine. Actuellement, il est disponible en précommande. Si l’on suit la tendance générale, on peut s’attendre à ce que le MagicBook V 14 soit également disponible à l’étranger.

MagicBook 16 et MagicBook 16 Pro

En plus du MagicBook V 14, Honor a également annoncé les MagicBook 16 et MagicBook 16 Pro. Ces ordinateurs portables sont dotés d’un écran LCD de 16,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, de processeurs AMD Ryzen 5000 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050.

Comme le MagicBook V 14, la série MagicBook 16 est dotée d’une mémoire DDR4 double canal de 16 Go et d’un stockage SSD PCIe NVMe haute performance de 512 Go. Le prix de départ de la série MagicBook 16 a été fixé à 6 499 CNY (~ 860 euros) et peut être précommandé dès aujourd’hui en Chine. Aucune information sur un déploiement à l’international, notamment en France.