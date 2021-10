Twitter va céder son activité publicitaire MoPub pour plus d’un milliard de dollars

« Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité de développer la plateforme AppLovin et d’améliorer encore nos outils de monétisation des éditeurs grâce à cette transaction stratégique », a déclaré Adam Foroughi, PDG d’AppLovin, dans un communiqué. « Nous souhaitons la bienvenue à l’équipe de MoPub et ensemble, nous travaillerons avec diligence pour combiner le meilleur de MoPub dans la plateforme logicielle d’AppLovin ».

Twitter affirme qu’elle se concentrera sur son activité principale en accélérant le développement de nouveaux produits et fonctionnalités pour atteindre son objectif de doubler son chiffre d’affaires en 2023 pour atteindre 7,5 milliards de dollars. Il est intéressant de noter que la vente de la société de publicité intervient quelques mois après que Apple ait rendu plus difficile pour les annonceurs le suivi de l’utilisation d’iOS.

« Cette transaction augmente notre concentration et démontre notre confiance dans notre feuille de route de produits de revenus, accélérant notre capacité à investir dans les produits de base qui positionnent Twitter pour une croissance à long terme et servent au mieux la conversation publique », a déclaré le PDG de Twitter, Jack Dorsey, dans un communiqué de presse.

Cela représente près de 5,9 % des recettes publicitaires de l’entreprise en 2020 et un peu plus de 5 % de son chiffre d’affaires total pour l’année.

Cette semaine, Twitter a annoncé qu’elle allait vendre son activité de publicité mobile MoPub . La plateforme de médias sociaux a acquis cette activité publicitaire en 2013 et la vend maintenant au fabricant de jeux mobiles et de logiciels de marketing AppLovin pour 1,05 milliard de dollars.