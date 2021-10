Valve travaille sur un casque VR autonome

Cela fait quelques années que Valve a sorti le casque de réalité virtuelle Index VR, qui se vend à partir de 539 euros (l’accent étant mis sur le « haut » si vous souhaitez disposer de contrôleurs et de capteurs sans fil pour en tirer le meilleur parti).

Maintenant, un couple de rapports suggère que Valve travaille sur de nouveaux casques VR, y compris un modèle qui pourrait être un modèle autonome pouvant être utilisé sans PC, un peu comme le Oculus Quest 2 de Facebook. Mais, il y a une différence entre « travailler sur » et planifier la sortie.

Le YouTubeur Brad Lynch présente les preuves qui indiquent un nouveau casque VR autonome de Valve. En fouillant dans le code du logiciel SteamVR et dans les demandes de brevets de Valve, il a trouvé un appareil dont le nom de code est « Deckard ».

Certains indices dans le logiciel suggèrent que Deckard pourrait être un appareil autonome, ce qui signifie qu’il possède son propre processeur et d’autres composants qui vous permettront d’exécuter des jeux et des applications de réalité virtuelle directement sur l’appareil sans le connecter à un PC, bien qu’il soit possible que vous puissiez également vous connecter à un ordinateur plus puissant lorsque vous voulez plus de puissance (comme vous pouvez le faire avec un Oculus Quest 2).

Ars Technica a contacté des « sources familières avec le sujet » qui ont confirmé que Valve a travaillé sur au moins deux prototypes de casque VR, y compris un qui a été conçu pour être connecté à un PC et un autre qui était un appareil autonome avec un suivi de position « inside-out », ce qui signifie que tous les capteurs pour garder la trace de votre emplacement sont dans l’appareil lui-même, sans besoin de matériel externe.

Il pourrait être abandonné

Mais ce n’est pas parce que la société développe et teste un casque VR autonome qu’il verra le jour. Comme il s’agit d’un produit non annoncé, la société pourrait tout abandonner sans décevoir personne (à part les personnes qui suivent les fuites) si le produit ne répond pas aux attentes de Valve.

Cela dit, Valve a fait quelques pas intéressants vers le matériel ces dernières années. La société, qui est probablement plus connue pour son client de jeu Steam et pour avoir créé ses propres jeux populaires comme Portal, Half-Life, Counter-Strike et Team Fortress, se prépare actuellement à commercialiser un ordinateur de jeu portable appelé Steam Deck à partir de décembre.

Reste à savoir si cela rend plus ou moins probable la sortie prochaine d’un casque VR autonome par la société. D’une part, Valve est de plus en plus une entreprise de matériel informatique et de logiciels. Et une grande partie du travail effectué par Valve pour faire fonctionner son logiciel sur un appareil de jeu portable pourrait également être utilisée dans un produit portable comme un casque VR.