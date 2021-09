Tests iPhone 13 Pro : des impressions positives, une autonomie incroyable et une puissante caméra

Les experts ont fait de grands éloges de l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les smartphones ont montré des performances exceptionnelles, une autonomie accrue et d’étonnants systèmes de caméra. Malgré son prix élevé, les critiques de l’iPhone 13 Pro ont mis en évidence des caractéristiques très spéciales qui justifient son coût.

Pour ceux qui l’ignorent, la série iPhone 13 se décline en quatre modèles, chacun ayant son propre coût respectif.

iPhone 13 mini : 809 euros

iPhone 13 : 909 euros

iPhone 13 Pro : 1 159 euros

iPhone 13 Pro Max : 1 259 euros

Il est vrai que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini n’ont reçu que des mises à niveau de leur batterie et de leur caméra. En termes de performances, l’iPhone 12 Pro dominerait l’iPhone 13 et le mini. Cependant, les principales améliorations et caractéristiques spéciales sont révélées dans les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max.

iPhone 13 Pro : qu’est-ce qui fait la qualité du smartphone d’Apple ?

Les améliorations de l’iPhone 13 Pro et Pro Max ne sont pas évidentes à première vue. Cependant, les analystes ont déclaré que les changements sont soulignés dans l’expérience utilisateur.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple ont des taux de rafraîchissement incroyables. Grâce à la technologie d’affichage ProMotion, les taux de rafraîchissement atteignent jusqu’à 120 Hz. Les animations sont fluides, les graphiques sont nets et la fonction de défilement globale fonctionne mieux.

Selon Cnet, la série d’iPhone 13 a également gagné un peu de poids. L’iPhone 13 Pro a gagné 15 grammes, tandis que l’iPhone 13 Pro Max pèse 12 grammes de plus que prévu. Les deux smartphones sont dotés d’une protection en verre Ceramic Shield d’Apple en façade et de la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le poids supplémentaire est dû à deux changements. Le premier concerne l’autonomie de la batterie. Selon The Verge, les iPhone 13 Pro et Max durent 1 à 2 heures de plus que l’iPhone 12 Pro Max. Même en cas d’utilisation intensive, les smartphones devraient idéalement atteindre une autonomie de 22 à 28 heures.

Le deuxième grand changement est son système de stockage. L’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max offrent une option de stockage unique de 512 Go et 1 To, une première pour la gamme Apple.

En outre, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont été reconnus comme « le meilleur système de caméra sur n’importe quel smartphone », selon The Verge. La qualité des photos s’est considérablement améliorée grâce à son zoom optique 3 X. Les fonctions supplémentaires ajoutées comprennent le mode Cinématique et la capture vidéo ProRes. Ce dernier crée un format vidéo de qualité professionnelle, extrêmement utile pour le montage.

Meilleure caractéristique de l’iPhone 13 : la première puce A15 Bionic d’Apple

La dernière caractéristique notable de la série iPhone 13 est sa puce A15 Bionic. Cette puce est responsable de la mise à niveau des systèmes de l’iPhone 13 et de l’augmentation de l’autonomie de la batterie. Cnet a effectué quelques tests sur Geekbench et a révélé ces chiffres (plus les chiffres sont élevés, meilleures sont les performances) :

iPhone 13 Pro : (monocoeur) 1 741 points, (multicœurs) 4 771 points, (3DMark Slingshot Unlimited) 8 919 points

iPhone 13 Pro Max : (monocoeur) 1 741 points, (multicœurs) 4 856 points, (3DMark Slingshot Unlimited) 8 845 points

Les deux smartphones sont également dotés de scanners LiDAR, d’une connectivité 5G, d’une recharge sans fil MagSafe et de capacités double-SIM (nano-SIM et e-SIM).

Il est vrai que l’iPhone 13 présente de nombreuses caractéristiques intéressantes et uniques à la gamme d’Apple. En termes de performances, l’iPhone 13 Pro domine également les spécifications de l’iPhone 12 Pro. Les fans n’auront pas à attendre longtemps pour tester ces caractéristiques par eux-mêmes.

La série iPhone 13 est disponible en précommande sur les boutiques en ligne Apple. Le produit sera livré à partir de ce vendredi.