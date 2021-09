La première vidéo de prise en main du Pixel 6 Pro est dévoilée

Maintenant qu’Apple a dévoilé ses flagships pour les 12 prochains mois, les fidèles d’Android se préparent probablement à ce qui pourrait être le smartphone Google le plus notable de ces dernières années. Sur la base des fuites et des rumeurs, le Pixel 6, en particulier le Pixel 6 Pro, va rompre avec la tendance Pixel des cinq dernières années depuis le premier smartphone conçu par Google. C’est assez évident en apparence, mais il y a aussi beaucoup d’autres changements à l’intérieur et à l’extérieur qui sont maintenant révélés ou confirmés par ce qui pourrait être la première vidéo de prise en main du Pixel 6 Pro.

Le duo de smartphones Pixel 6 de Google qui arrive apparemment le mois prochain est tout sauf un secret. Google nous a déjà donné un bon aperçu de ses prochains smartphones phares et a maintenant commencé à installer des panneaux d’affichage à New York pour promouvoir les appareils. Et, Google à même une boutique présentant les appareils.

Et maintenant, la première vidéo de prise en main du Pixel 6 Pro est apparemment apparue sur la toile. Elle a été postée par le créateur de contenu Brandon Lee de This is Tech Today, et n’est apparemment pas la version commerciale, mais une unité PVT. Cela explique pourquoi il n’y a pas de logo Google.

Autrement dit, il semble être un prototype à un stade avancé et pourrait très bien être un sosie des modèles que nous verrons dans les boutiques plus tard cette année. En effet, cela nous donne tout de même une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans quelques semaines, à la fois sur l’apparence du téléphone et, dans une certaine mesure, de ses composants internes.

La source Yogesh Brar affirme que c’est une approximation très proche de l’appareil réel.

This is a PVT unit and 99% close to the consumer unit. —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 21, 2021

Un prototype

La brève vidéo montre donc un prototype gris du Pixel 6 Pro alors qu’il se retourne dans la main de quelqu’un. L’arrière du Pixel 6 Pro est très brillant, et le combo bicolore gris/noir est à dominante grise. Contrairement à tous les précédents smartphones Pixel, le futur flagship de Google a un écran qui se courbe sur les côtés, comme de nombreux smartphones haut de gamme de nos jours. Lee commente que le smartphone est presque analogue au Galaxy S21 Ultra en termes de taille, comme on peut le voir sur une photo qui le place côte à côte avec ce qui semble être un Pixel 4 a XL. Nous pouvons également voir l’écran de démarrage que Android 12 affichera lorsque vous configurerez l’appareil pour la première fois. Notez que l’écran de démarrage est en mode sombre au lieu du mode clair habituel, ce qui est amusant à voir.

Une autre vidéo comprend quelques photos du smartphone, notamment une partie de la page des paramètres et une capture d’écran de l’app CPU-Z. Cette dernière révèle la composition très débattue du processeur Tensor du Pixel 6 Pro, confirmant la spéculation plutôt décevante selon laquelle ses 2 cœurs « de milieu de gamme » sont des cœurs Cortex-A76 plutôt que le plus récent Cortex-A78. Heureusement, il y a effectivement 2 cœurs Cortex-X1 pour diriger les choses au sommet.

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de nouvelles informations à glaner dans cette vidéo de prise en main du Pixel 6 Pro. Cependant, elle est très belle, et devrait rendre les gens encore plus excités pour un éventuel lancement. En parlant de cela, tous les signes semblent pointer vers un lancement le 19 octobre.