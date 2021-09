iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : écrans 120 Hz, batteries plus grandes, et caméra Pro

Apple vient de dévoiler officiellement quatre nouveaux modèles d’iPhone 13, et parmi eux, deux sont les vedettes de la série : l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, les plus chers et les plus riches en fonctionnalités du lot.

L’iPhone 13 est un smartphone de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 13 Pro Max est un téléphone véritablement gigantesque de 6,7 pouces, et tous deux sont devenus légèrement plus épais par rapport à la précédente génération. La raison en est une batterie plus grande, l’une des caractéristiques les plus demandées, et Apple l’offre. Les caméras à l’arrière ont également gagné en taille et les smartphones sont désormais dotés de nouvelles fonctions d’appareil photo professionnel. Tout cela est alimenté par le même processeur Apple A15 Bionic sur les deux smartphones (en fait, ce même processeur équipe les quatre nouveaux iPhone).

Alors, qu’est-ce que ces nouveaux iPhone Pro ont de spécial ? Et en quoi sont-ils différents des modèles non Pro ? Lisez la suite pour le savoir !

Design, taille et couleurs

Les nouveaux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont pratiquement le même design que les modèles de l’année dernière : des côtés plats, des écrans plats et une apparence pratiquement inchangée, à l’exception d’un châssis légèrement plus épais. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez que le système Face ID a également rétréci.

Le reste est assez familier puisque les smartphones sont fabriqués en verre trempé et disposent d’un cadre en acier inoxydable, ce qui ajoute un peu de poids supplémentaire par rapport aux iPhone non Pro fabriqués en aluminium. Ils sont également dotés d’une protection contre l’eau IP68 pour plus de sécurité.

Apple a également réservé les couleurs les plus flashy aux iPhone non Pro, tandis que ces deux modèles Pro sont proposés dans des couleurs plus sobres, plus « professionnelles » à savoir l’argent, l’or, le graphite et le nouveau coloris, bleu alpin.

Écrans : 120 Hz ProMotion

L’iPhone 13 Pro est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 13 Pro Max est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces, nettement plus grand.

Tous deux sont magnifiques et deviennent super lumineux sous le soleil, restant très lisibles, un gros avantage par rapport aux appareils moins chers. Mais ce qui est unique et nouveau ici, c’est la technologie d’écran ProMotion à 120 Hz. Celle-ci est disponible sur les smartphones Android depuis un certain temps, et elle arrive enfin sur les iPhone. En gros, vous obtenez un écran qui se rafraîchit 120 fois par seconde au lieu des 60 fois traditionnelles (alias 60 Hz). Le défilement est ainsi plus fluide, mais n’oubliez pas que l’écran passe automatiquement à un taux de rafraîchissement plus faible lorsque vous avez du contenu statique, afin de ne pas épuiser la batterie.

Performances et stockage

La star des quatre modèles d’iPhone 13 est le processeur Apple A15 Bionic qui les équipe. Cette dernière puce fabriquée par Apple comporte de nouvelles améliorations et accroît l’avance d’Apple sur la concurrence en matière de vitesse de traitement.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont livrés avec 128 Go de stockage natif dans la version de base, mais vous pouvez aussi opter pour l’un des modèles plus chers : vous avez également une version de 256 Go, une version de 512 Go et, pour la première fois, un modèle de 1 To pour les utilisateurs les plus exigeants. Comme toujours avec les iPhone, il n’y a pas de logement pour une carte microSD pour l’extension de la mémoire.

Qualité audio

L’iPhone 13 Pro et Pro Max sont tous deux équipés de doubles haut-parleurs (un haut-parleur inférieur et un autre haut-parleur intégré à l’écouteur). La qualité est analogue à celle des iPhone précédents, c’est-à-dire que vous obtenez un peu plus de basses et de profondeur que sur votre smartphone habituel.

La prise casque est toujours absente. À la place, vous pouvez utiliser le port Lightning pour des écouteurs filaires, ou simplement opter pour des écouteurs sans fil comme les AirPods.

Des caméras avec des caractéristiques Pro

L’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max sont équipés de trois caméras à l’arrière, une principale, une ultra-large et un zoom (le zoom est celui qui manque sur les deux autres iPhone non Pro). Pour les deux autres caméras, la qualité est identique sur les quatre modèles d’iPhone 13. Les améliorations apportées cette année se concentrent sur un objectif ultra-large à ouverture plus rapide et sur un grand nombre d’améliorations du traitement de la caméra pour une meilleure qualité d’image.

Les quatre modèles sont également dotés d’un nouveau mode Cinéma, qui est essentiellement le mode Portrait, mais pour les vidéos, car il estompe l’arrière-plan et ne laisse que le sujet net.

Ce qui est unique aux iPhone Pro, c’est la prise en charge du codec ProRes, qui est un peu comme un mode RAW pour la vidéo et qui offre aux monteurs beaucoup plus de souplesse pour l’étalonnage. Il prend également beaucoup de place, mais vous le savez probablement déjà.

Le capteur LiDAR (utilisé pour la réalité augmentée) reste également une exclusivité des modèles Pro et ne sera pas disponible sur les iPhone non Pro, moins chers.

Autonomie et charge de la batterie

Outre la différence de taille d’écran, l’une des raisons les plus convaincantes d’acheter un iPhone 13 Pro Max plutôt que le 13 Pro est la taille de la batterie. Cette année, Apple a inclus des batteries plus grandes dans tous les iPhone, mais le Pro Max a obtenu la plus grande augmentation de batterie, à savoir une augmentation de près de 20 % de la capacité, tandis que le modèle non Max dispose d’une augmentation de près de 10 % de la taille de la batterie.

En ce qui concerne la charge, ces iPhone haut de gamme ne sont pas livrés avec un chargeur dans la boîte, mais seulement avec un câble. Donc oui, vous devrez acheter séparément un bloc de charge.

Les quatre nouveaux iPhone 13 prennent également en charge la recharge sans fil MagSafe à des vitesses allant jusqu’à 15 W avec des chargeurs compatibles.

Prix et disponibilité

Les prix de l’iPhone 13 restent à peu près conformes à ce que nous ayons déjà connu l’année dernière. Ci-dessous, vous pouvez voir une répartition des prix sur tous les iPhone actuellement disponibles :

iPhone 13 Pro Max — à partir de 1 259 euros pour 128 Go

iPhone 13 Pro – à partir de 1 159 euros pour 128 Go

iPhone 13 — à partir de 909 euros pour 128 Go

iPhone 13 mini – à partir de 809 euros pour 128 Go

Comme on pouvait s’y attendre, l’iPhone 13 Pro et Pro Max sera vendu sur les trois principaux opérateurs mobiles (Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free), ainsi que dans le monde entier. Vous pourrez acheter un nouvel iPhone en boutique à partir du vendredi 24 septembre.