Comment précommander l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ?

Apple a annoncé une série de nouveaux produits lors de son événement « California Streaming ». Le principal d’entre eux — vous l’avez deviné — est l’iPhone 13. Celui-ci se décline en plusieurs tailles et couleurs, mais avec des encoches plus petites, le nouveau chipset A15 Bionic, et de nouvelles caméras encore plus puissantes situées à l’arrière. Du plus petit au plus grand, Apple sortira bientôt l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, et enfin l’iPhone 13 Pro Max. Avec le Pro et le Pro Max, vous pourrez obtenir le premier iPhone jamais livré avec 1 To de stockage, ainsi que des écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Si vous avez hâte de commander l’un des quatre modèles d’iPhone 13, la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour commander et recevoir votre nouveau smartphone. La phase de précommande commence le vendredi 17 septembre, et les appareils sortiront la semaine suivante, le vendredi 24 septembre.

Je vais vous dire où vous pouvez précommander l’un de ces nouveaux smartphones et combien il vous coûtera.

Comment précommander l’iPhone 13 mini ?

L’iPhone 13 mini est l’itération 2021 du format « mini » avec un écran OLED de 5,4 pouces. Apple affirme que cette nouvelle version devrait bénéficier d’une meilleure autonomie que le précédent modèle. L’autonomie de la batterie était l’une des rares déceptions de l’iPhone 12 mini, il est donc bon qu’Apple semble avoir apporté des améliorations ici.

Apple proposera l’iPhone 13 mini à partir de 128 Go de stockage pour 809 euros. Vous pourrez opter pour plus de stockage avec les versions 256 Go ou 512 Go respectivement pour 929 euros ou 1 159 euros.

Comment précommander l’iPhone 13 ?

Le nouvel iPhone 13 d’Apple est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, de la même taille que le modèle de l’année dernière. Comme les autres modèles de cette année, Apple a mis à niveau le processeur interne avec la puce A15 Bionic.

Les précommandes débuteront le vendredi 17 septembre chez Apple. Vous pourrez acheter l’iPhone 13 à 909 euros pour la version 128 Go, 1 029 euros pour la version 256 Go et 1 259 euros pour la version 512 Go.

Comment précommander l’iPhone 13 Pro et Pro Max ?

L’iPhone 13 Pro et Pro Max sont les modèles les plus grands et les plus performants qui sortiront de chez Apple en 2021. L’iPhone 13 Pro dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un chipset A15 Bionic, tandis que le Pro Max dispose d’un écran OLED plus grand de 6,7 pouces. Tous deux prennent en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui constitue une amélioration attendue depuis longtemps. Cependant, vous paierez également beaucoup plus cher pour ce modèle que l’iPhone 13 de base.

Chez Apple, la version 128 Go des modèles iPhone 13 Pro et Pro Max débute respectivement à 1 159 euros et 1 259 euros. L’iPhone 13 Pro de 256 Go vous coûtera 1 279 euros, tandis que le Pro Max coûtera 1 379 euros. La configuration de 512 Go de l’un ou l’autre modèle coûtera également 230 euros de plus. L’iPhone 13 Pro de 1 To sera vendu au prix de 1 739 euros et le Pro Max au prix de 1 839 euros.