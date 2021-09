L’application PC Health Check pour Windows 11 est de retour

Cet été, Microsoft a lancé une application PC Health Check qui était censée vous permettre de déterminer facilement si votre ordinateur était compatible avec Windows 11. Mais à l’époque, l’application n’était pas très précise ou informative, et Microsoft a donc supprimé le lien de téléchargement.

Une première version de l’application PC Health Check donnait parfois des résultats erronés, indiquant qu’un PC n’était pas éligible à la mise à niveau vers Windows 11, alors qu’il l’était en réalité. Pour cette raison, l’application a été supprimée en juin, laissant les utilisateurs se demander quand une nouvelle version arriverait. Lorsque l’application a été supprimée en juin, il existait une application open source appelée « WhyNotWin11 » qui pouvait également vérifier les exigences de votre PC pour la mise à niveau.

Aujourd’hui, PC Health Check est de retour et semble vous dire ce que vous devez savoir si vous envisagez de passer à Windows 11. La nouvelle application PC Health Check a commencé à être déployée pour les membres du programme Windows Insider il y a quelque temps, mais elle est désormais accessible à tous. Il suffit de se rendre sur le site Web de Windows 11 et de trouver le lien de téléchargement en bas de la page où il est indiqué « Vérifier la compatibilité ».

Installez et exécutez l’application, qui vérifiera les caractéristiques de votre système et fournira des informations sur votre ordinateur. Si vous cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant », l’application vous dira non seulement si votre système répond à la configuration minimale requise pour Windows 11, mais aussi pourquoi ou pourquoi pas.

Entre autres choses, vous avez besoin d’un ordinateur qui a :

Prends en charge Secure Boot

TPM 2.0 activé

Un processeur Intel, AMD ou Qualcomm pris en charge

Au moins 4 Go de RAM

Au moins 64 Go de stockage

Windows 11 arrive le 5 octobre

Notez que l’application semble ne compter comme espace de stockage que le disque sur lequel votre système d’exploitation est installé. J’ai un SSD de 256 Go et un SSD de 512 Go dans mon ordinateur portable, mais l’application ne donne des informations que sur le plus petit, car c’est celui sur lequel Windows 10 est installé. Mais à moins que Windows ne soit installé sur un SSD de 32 Go, cela ne devrait pas poser de problème à la plupart des gens.

Windows 11 commencera à être déployé en tant que mise à jour gratuite pour les PC éligibles à partir du 5 octobre, bien qu’il s’agisse d’un déploiement progressif, certains utilisateurs pourraient ne pas l’obtenir avant l’année prochaine.