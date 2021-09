La demande pour la série d’iPhone 13 dépasse la série d’iPhone 12 de l’année dernière

Apple a lancé la série d’iPhone 13 et iPhone 13 Pro aux côtés de la nouvelle Apple Watch Series 7 et de l’iPad mini 6. Bien que de nombreuses personnes se soient plaintes des améliorations mineures apportées à l’iPhone 13 par rapport à son prédécesseur, de récents rapports suggèrent que les nouveaux iPhone 13 se vendent mieux que la série iPhone 12 sur le marché.

Après le lancement de la série iPhone 13, Apple a commencé à prendre les précommandes le 17 septembre de la semaine dernière. Or, selon un rapport récent de Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple relayé par PhoneArena, les précommandes de l’iPhone 13 ont été « plus élevées que celles de la série iPhone 12″ jusqu’à présent.

Maintenant, il convient de mentionner que Kuo n’a pas fourni les chiffres de vente exacts de la série d’iPhone nouvelle génération, il a déclaré que la demande pour les modèles d’iPhone 13 est « en phase avec les attentes du marché ».

En outre, Apple s’attend également à ce que les modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro dépassent les modèles iPhone 12 et 12 Pro de l’année précédente, et c’est exactement ce qui semble être la tendance du marché en ce moment.

Selon le rapport, 45 à 50 % des commandes sont allées vers les variantes Pro de la série iPhone 13, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 35 à 40 % de commandes des variantes iPhone 12 Pro et Pro Max de l’année dernière. En outre, bien qu’Apple ait un peu retardé les commandes d’iPhone 13 Pro et Pro Max, la demande et l’offre de l’entreprise devraient, selon les rapports, s’aligner dans les mois à venir.

Une forte hausse des ventes de modèles « Pro »

En ce qui concerne les modèles d’iPhone 13 d’entrée de gamme, les commandes d’iPhone 13 standard et d’iPhone 13 mini combinées représentent 50 à 55 % du total des précommandes reçues par Apple. De plus, les rapports suggèrent que la demande pour l’iPhone 13 mini est même inférieure à celle de l’iPhone 12 mini de l’année dernière. Donc oui, comme le veut la rumeur depuis un certain temps, on peut s’attendre à ce que le géant de Cupertino délaisse le modèle mini l’année prochaine.

Globalement, les chiffres de ventes de l’iPhone 13 devraient augmenter de 16 % en glissement annuel en 2021. De plus, comme les modèles d’iPhone de cette année ont gagné en popularité, il est probable qu’Apple soit confronté à une baisse de la demande pour ses modèles d’iPhone 14 qui seront commercialisés en 2022. Cependant, je pense que c’est peu probable, car l’iPhone 14 pourrait apporter une refonte radicale de son design. Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 14 aura un design analogue à celui de l’iPhone 4, une caméra frontale logée dans un trou de l’écran (au lieu d’une énorme encoche) à l’avant, et une caméra principale qui se trouve au même niveau que le panneau arrière.