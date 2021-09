Selon une rumeur, Google lancera la série Pixel 6 le 19 octobre

Dans une tentative quelque peu non conventionnelle et inhabituelle de réprimer les fuites de produits non autorisées, Google a rendu officiels les Pixel 6 et 6 Pro compatibles avec la 5G plusieurs mois avant le grand événement de lancement et la sortie commerciale des deux smartphones. Depuis l’aperçu officiel, à peu près tout, y compris les spécifications de la caméra, le benchmark, la configuration du processeur, le taux de rafraîchissement variable, la vitesse de charge sans fil et même les étuis en tissu ont fait l’objet de fuites.

Cependant, Google n’a pas encore annoncé la date de lancement du Pixel 6.

Un utilisateur de Reddit a repéré, comme le souligne Droid-Life, une promotion de Telstra (un réseau cellulaire en Australie) pour la série Pixel 6. La promotion est une promotion traditionnelle d’un opérateur mobile dans laquelle ce dernier a une inscription pour « les dernières nouvelles et offres de produits Google » où les utilisateurs peuvent s’inscrire pour indiquer leur intérêt et éventuellement gagner un prix.

Cependant, les conditions de la promotion, écrites vers le bas de la page, indiquent que les utilisateurs doivent s’inscrire pour connaître le dernier produit de Google avant le 19 octobre, ce qui laisse entendre que les informations pourraient être disponibles à cette date. D’accord, la date limite d’inscription du 19 octobre pourrait s’avérer être un espace réservé ou quelque chose de choisi au hasard pour coïncider avec les attentes générales du marché pour le lancement du Pixel 6, mais étant donné qu’il s’agit du numéro un des fournisseurs de services sans fil, ces deux théories semblent hautement improbables.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la date de lancement du 19 octobre. Jon Prosser a précédemment déclaré que Google lancerait la série Pixel 6 le 19 octobre et que l’appareil serait disponible à l’achat le 28 octobre 2021.

Google a également intensifié son image de marque et sa publicité sur tout le territoire américain. Le géant des moteurs de recherche a mis en place des panneaux d’affichage et des prospectus du Pixel 6 à travers toutes les grandes villes américaines comme New York, San Francisco et Los Angeles.

I never thought I’d be able to walk around NYC and see my photos being put up on buildings. Again, thank you so much to @Google for allowing me to shoot your Pixel 6 campaign. This has been such a special experience and I’ll never, ever forget it. 🙏 pic.twitter.com/bc35u0ujuw — David Urbanke (@davidurbanke) September 18, 2021

Déjà beaucoup d’informations sur la gamme Pixel 6

Heureusement, nous « savons » déjà beaucoup de choses sur les deux smartphones non commercialisés, y compris la configuration exacte du nouveau processeur Tensor, la prise en charge de la charge 33 W ultra rapide, l’impressionnante capacité de la batterie fournie par les deux modèles.

Le Pixel 6 Pro de 6,7 pouces ou plus semble avoir à peu près tout ce dont il a besoin pour devenir l’un des meilleurs smartphones disponibles en cette période de fin d’année, y compris un écran offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un téléobjectif de 48 mégapixels et 12 Go de mémoire vive. Le Pixel 6 non pro, quant à lui, pourrait défier les meilleurs smartphones 5G abordables, avec un capteur primaire arrière de 50 mégapixels, ainsi qu’un magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces (limité à la technologie de taux de rafraîchissement de 90 Hz), et une quantité décente de 8 Go de RAM.

N’oublions pas les rumeurs autour du Pixel Fold, qui pourrait ou non voir la lumière du jour lors du même événement du 19 octobre, avant un lancement commercial vraisemblablement limité à un moment donné d’ici la fin de l’année.