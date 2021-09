Apple pour 2022 ce sera un nouvel iPad Pro, de nouveaux AirPods, un MacBook Air Mini LED et plus encore

Même si le dernier événement d’Apple — le California Streaming où la société a annoncé la gamme de l’iPhone 13 — a été « décevant », les plans d’Apple pour 2022 semblent assez solides. Mark Gurman, de Bloomberg, a exposé le plan de Cupertino pour 2022, affirmant que la société introduira de nombreux appareils et même une nouvelle catégorie de produits en 2022.

Avant de passer aux plans de Cupertino pour 2022, Gurman s’attend toujours à ce que la société présente les AirPods de 3e génération et le nouveau MacBook Pro d’ici la fin de 2021, lors d’un deuxième événement d’automne. Les rumeurs suggéraient que l’iPad mini et l’iPad récemment annoncés allaient partager la vedette avec les nouveaux modèles MacBook Pro de 16 et 14 pouces, mais nous avons vu que les dernières fuites et rumeurs d’Apple étaient tout sauf exactes.

Cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas excités par les nouvelles informations sur les futurs produits. Par exemple, Gurman affirme que 2022 apportera de nouvelles mises à jour passionnantes pour l’Apple Watch, le Mac Pro, le MacBook Air, les AirPods Pro et l’iPad Pro. Cela suggère que 2021 n’a été qu’une année transitoire pour Apple, ce que les produits eux-mêmes illustrent, donc si vous étiez sur la réserve pour acheter un nouvel appareil Apple, cela pourrait bien valoir la peine d’attendre un peu.

Il convient de souligner que la liste de Gurman des produits 2022 d’Apple n’est pas liée à un événement particulier, et il est probable qu’ils seront dévoilés lentement au fil de l’année. Nous verrons probablement l’iPad Pro vers le début de l’année, et les Apple Watch plus tard.

Le nouvel iPad Pro (2022) est un produit qui suscite l’enthousiasme des fans d’Apple depuis un certain temps déjà, avant même le lancement de l’iPad Pro (2021) ou de l’iPad Pro (2020). C’est parce que les analystes prédisent qu’il y aura un grand saut de spécifications par rapport aux prédécesseurs. La tablette haut de gamme disposera apparemment d’un écran OLED, de tailles d’écran plus grandes que celles de ses prédécesseurs, d’une compatibilité MagSafe et d’une recharge sans fil, si l’on en croit les différentes fuites. Il ne s’agit que de rumeurs, à prendre avec des pincettes, mais elles suffisent à enthousiasmer la communauté Apple. Ensuite, les trois Apple Watch — que pourraient-elles être ? Eh bien, l’Apple Watch 8 sera presque certainement l’une d’entre elles, et il est très possible que l’Apple Watch SE 2 en soit une autre, en tant qu’alternative de milieu de gamme à la Series 8. Mais qu’en est-il de la dernière ? Une vraie smartwatch abordable ?

De nouveaux produits attendus

« Il est certain que 2022 sera une année plus forte, avec pas moins de trois nouveaux modèles d’Apple Watch, une mise à niveau majeure de l’iPhone, des Mac Pro et MacBook Air remaniés avec une puce Apple Silicon, de nouveaux écouteurs AirPods Pro et un design actualisé de l’iPad Pro. Oh, et n’oubliez pas un potentiel aperçu du futur casque de réalité mixte d’Apple », dit-il. « N’ignorez pas non plus ce que l’entreprise a d’autre à mijoter dans ses laboratoires : un tout nouvel appareil pour la maison connectée qui combine un HomePod avec une Apple TV et une caméra FaceTime, des Apple Watch avec encore plus de capteurs liés à la santé, un iPhone pliable et de véritables lunettes AR. Je ne commencerais pas à parler de l’un ou l’autre de ces produits pour l’instant, car ils ne seront probablement pas disponibles avant deux à quatre ans », poursuit-il.

Il suggère également que le géant basé à Cupertino pourrait bientôt nous donner un premier aperçu de son prochain casque de réalité mixte. Il évoque également la possibilité d’un nouvel iPhone pliable, et d’un combo HomePod/Apple TV, même si ceux-ci pourraient mettre plus de temps à arriver.