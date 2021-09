La petite batterie du Galaxy S22 pourrait correspondre à sa petite taille

Les fuites concernant le Galaxy S22 de Samsung battent leur plein cet automne, après que la montagne de fuites qu’était l’iPhone 13 a été franchie.Bien qu’Apple ait adopté une stratégie à quatre smartphones l’année dernière avec la série d’iPhone 12, Samsung n’a pas exactement suivi le mouvement. Le Galaxy S21 ne proposait que trois modèles, renonçant à ce qui aurait été l’équivalent d’un iPhone 12 mini. Bien qu’elle soit connue pour copier Apple, il semblerait que Samsung va rester fidèle à sa stratégie avec le Galaxy S22 l’année prochaine.

Cependant, une différence est qu’elle pourrait effectivement offrir un modèle de base « mini », ce qui expliquerait probablement la taille décevante de sa batterie selon la rumeur.

Les smartphones sont de plus en plus grands de nos jours, à tel point que ce que l’on appelait autrefois par dérision les « phablets » sont désormais la norme. Rares sont ceux qui fabriquent de petits smartphones dont la taille de l’écran est inférieure à 5,0 pouces, mais l’iPhone 12 mini s’en approche selon les normes actuelles. Il semble que Samsung va au moins s’engager dans cette voie sans pour autant sortir un Galaxy S22 mini.

Le modèle de base du Galaxy S22 a été précédemment annoncé comme ayant une batterie plus petite que son prédécesseur. Plus précisément, il aurait une batterie de 3 700 mAh, contre 4 000 mAh pour le Galaxy S21. Ce déclassement correspond à ce que le Galaxy S22+ devrait également avoir, passant de 5 000 mAh à 4 800 mAh.

The S22 battery has only 3700mAh. Yes, it’s true.

But S22 is Samsung’s smallest flagship phone in recent years. Its length, width and thickness are a little smaller than iPhone 13. I like such a small phone and I will definitely buy it. pic.twitter.com/BGADgJ2POO

— Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2021