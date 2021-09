Voici tout ce qu’Apple a annoncé lors de sa keynote sur l’iPhone 13

C’est de nouveau le moment ! Nous sommes en septembre, ce qui signifie généralement deux choses : nous profitons des derniers moments sur la plage, et Apple va annoncer un nouvel iPhone (ou quatre).

Comme prévu, Apple a organisé hier soir un événement à distance, diffusé en quelque sorte en direct depuis son campus de Cupertino. Que vous n’ayez pas eu le temps de regarder l’intégralité de la diffusion d’une heure ou que vous souhaitiez simplement en connaître les grandes lignes, je suis là pour vous aider.

Comme d’habitude, j’ai résumé la keynote Apple en quelques points et vous retrouverez tous les articles complets durant toute la matinée alors revenez souvent !

Nouvel iPad d’entrée de gamme

Apple a annoncé son dernier iPad, qui utilise cette fois-ci le processeur A13 d’Apple. Ce n’est pas la puce la plus rapide qu’Apple ait fabriquée, mais Apple affirme qu’elle est tout de même « 3x plus rapide » que le Chromebook le plus vendu et 5x plus rapide que la meilleure tablette Android.

Le design est à peu près le même que celui de l’iPad de base d’Apple depuis des années, avec des bords épais et un capteur Touch ID en façade. Les caméras ont également été améliorées, grâce au traitement d’image plus puissant de l’A13, et la caméra frontale prend désormais en charge la fonction de suivi de sujet Center Stage.

Le nouvel iPad est proposé à partir de 329 dollars pour 64 Go de stockage (299 dollars pour les écoles). Il est disponible en précommande aujourd’hui et sera expédié dès la semaine prochaine.

iPad mini 6, le nouveau modèle mini

Dans ce qu’Apple appelle sa plus grande mise à jour, l’iPad mini 6 bénéficie d’un tout nouveau design. Dans la lignée des iPad récents, l’iPad mini présente une esthétique plus nette avec des côtés plats, des coins arrondis et des bordures plus petites. Il est doté d’un écran plus grand de 8,3 pouces et de haut-parleurs stéréo, et il prend enfin en charge l’Apple Pencil de seconde génération.

Il est beaucoup plus puissant : Apple affirme que l’appareil est respectivement 40 %, 80 % et 200 % plus rapide que son prédécesseur en matière de CPU, de GPU et d’apprentissage automatique. Il prend également en charge la connectivité 5G, et les caméras ont été améliorées avec Center Stage, Smart HDR et l’enregistrement 4K. Et oh oui, il se charge enfin par l’USB-C. Dieu merci.

L’iPad Mini 6 est disponible en précommande à partir de 499 dollars et sera disponible la semaine prochaine.

Apple Watch Series 7: pas de refonte majeure !

L’Apple Watch Series 7 fait également l’objet d’une refonte, quoique moins spectaculaire qu’on aurait pu le penser. Bien qu’elle n’ait toujours pas le design circulaire que de nombreux utilisateurs espéraient, elle offre un écran plus grand avec des bords plus petits. Plus précisément, l’écran est désormais 20 % plus grand qu’auparavant, tandis que les bords sont 40 % plus petits.

Contrairement aux premières rumeurs, la nouvelle Apple Watch n’a pas des côtés plats, bien au contraire. Apple a encore plus arrondi les côtés, donnant à l’écran une légère courbure comme sur de nombreux smartphones. Elle est également plus résistante, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP6X.

L’Apple Watch Series 7 commence à 399 dollars et sera disponible « plus tard cet automne ».

iPhone 13 et iPhone 13 mini

Les rumeurs étaient vraies ! Les nouveaux iPhone présentent une encoche plus petite. À peine visible, mais bon, c’est déjà ça. Les nouveaux iPhone ont un design légèrement modifié et sont disponibles en cinq coloris, dont un rose pâle très chic. L’écran est désormais plus lumineux, jusqu’à 1200 nits pour les contenus HDR.

Le nouveau processeur A15 est plus remarquable. Apple affirme qu’il est « jusqu’à 50 % plus rapide que celui de la principale concurrence », ce qui constitue un coup de pied au derrière au Snapdragon 888 (probablement). Il est également annoncé comme étant 30 % plus rapide pour les tâches GPU.

Les caméras ont également reçu quelques améliorations majeures. Il y a un nouveau capteur photo primaire de 12 mégapixels avec stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur et un plus grand capteur ; il peut capturer 47 % de lumière en plus par rapport à l’iPhone 12.

Peut-être plus intéressant est le nouveau mode cinématique en vidéo. Il s’agit essentiellement du mode portrait pour la vidéo, en floutant les arrière-plans pour attirer les yeux sur votre sujet, sauf que l’iPhone peut changer en douceur la mise au point entre les sujets, donnant aux vidéos un aspect cinématographique surprenant. Il est même intelligent, puisqu’il sait changer la mise au point selon que le sujet au premier plan regarde vers la caméra ou s’en éloigne. Il ne trompera pas les vidéastes sérieux, mais il ouvre un tout nouveau monde de possibilités créatives.

Enfin, l’autonomie de la batterie a été améliorée sur les deux modèles, de 1,5 heure sur le mini et de 2,5 heures sur le plus grand iPhone 13.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont proposés à partir de 909 euros et 809 euros. En prime, les appareils offrent désormais 128 Go de stockage au lieu de 64 Go.

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Comme prévu, les modèles Pro sont dotés du même processeur A15 et des mêmes fonctions logicielles que leurs petits frères moins chers. Mais ils offrent également un tas de choses en plus.

Le design n’a pas beaucoup changé, mais comme pour les modèles moins chers, les smartphones sont livrés avec une encoche 20 % plus petite. Les appareils utilisent une nouvelle dalle OLED plus efficace qui prend enfin en charge des taux de rafraîchissement élevés, passant de 10 à 120 Hz selon la façon dont vous utilisez votre smartphone.

Apple affirme que les Pro apportent les « plus grandes avancées jamais réalisées en matière d’appareil photo » pour l’iPhone. Le capteur primaire est le plus grand qu’Apple ait jamais utilisé, tandis que l’ultra-grand angle bénéficie d’une amélioration de 92 % pour la photographie en basse lumière. Également intéressant : Apple introduit un mode macro qui imite le OPPO Find X en utilisant le capteur photo ultra-large, bien qu’il ne semble pas faire la mise au point sur des sujets aussi petits.

Les smartphones sont également équipés de batteries plus grandes. L’iPhone 13 Pro bénéficie d’une autonomie de 1,5 heure, tandis que l’iPhone 13 Pro Max bénéficie de 2,5 heures d’autonomie supplémentaires. Apple affirme que ce dernier a la meilleure autonomie « jamais vue » dans un iPhone.

Les 13 Pro et Pro Max commencent respectivement à 1 159 euros et 1 259 euros, et il y a maintenant une nouvelle option de stockage de 1 To à l’extrémité supérieure. Ils seront en précommande le vendredi 17 septembre, et seront disponibles une semaine plus tard, le 24 septembre.

Autres nouveautés

iOS 15 et iPadOS 15 sera livré le lundi 20 septembre

Le service Fitness+ d’Apple est déployé dans 15 nouveaux pays, dont l’Autriche, le Brésil, la Colombie, la France, l’Allemagne, le Mexique et la Russie. Les séances d’entraînement seront en anglais et sous-titrées en 6 langues. Le service lance également des séances d’entraînement en groupe, qui peuvent être lancées à partir d’iMessage ou de FaceTime et qui vous permettront de faire coïncider vos séances d’entraînement avec vos rendez-vous

Le portefeuille MagSafe d’Apple pourra désormais afficher son dernier emplacement connu via l’application Localiser si le portefeuille est séparé du smartphone

Regardez l’intégralité de l’événement

Vous avez manqué l’événement en direct ? Une rediffusion est déjà disponible sur le site web d’Apple, où vous trouverez le résumé de l’événement par la société elle-même. L’événement est également disponible sur YouTube, que j’ai intégré ci-dessous.