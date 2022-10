Apple dévoilera prochainement les tablettes haut de gamme iPad Pro (2022) de 11 et 12,9 pouces

Apple devrait présenter très prochainement la nouvelle tablette iPad Pro 2022. Les variantes de 11 pouces et de 12,9 pouces de la tablette premium, dont les noms de code sont respectivement J617 et J620, devraient être discrètement présentées par un communiqué de presse. Non, Apple ne devrait pas organiser et diffuser en direct un autre événement analogue à celui qui s’est tenu le mois dernier pour dévoiler les nouveaux modèles d’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE (2022) et l’Apple Watch Ultra.

Mark Gurman de Bloomberg, dans la dernière version de son bulletin Power On, affirme que la « nature ordinaire des annonces » empêcherait Apple de présenter un autre événement majeur. Gurman soulève également un point fort ; Apple pourrait être en train de se préparer à l’introduction l’année prochaine d’un nouveau produit majeur : le casque de réalité mixte.

Selon Gurman, les nouveaux iPad Pro (2022) seront équipés du SoC M2 d’Apple. La puce est construite par TSMC à l’aide du nœud de processus de 5 nm amélioré par N5P de ce dernier et chaque composant portera 20 milliards de transistors. Rappelons que plus le nombre de transistors d’une puce est élevé, plus elle est puissante et économe en énergie. Le M2 comporte 25 % de transistors en plus que le M1. En conséquence, Apple affirme que le M2 présentera des améliorations du CPU allant jusqu’à 18 %, et de l’unité de traitement graphique (GPU) allant jusqu’à 35 % par rapport au M1.

Un traitement plus rapide et des graphismes améliorés sont certainement des caractéristiques positives pour le nouvel iPad Pro (2022). L’appareil aura le même aspect que l’année dernière et le changement le plus important sera l’utilisation du chipset M2 à l’intérieur des tablettes.

La 10e version de l’iPad de base est également attendue

Une nouvelle tablette iPad d’entrée de gamme devrait également être présentée prochainement. L’iPad 10 emprunterait certains éléments de design de l’iPad Pro et serait doté d’un port USB-C. Un rendu de l’appareil a révélé que la tablette pourrait arborer des bords d’écran plus petits. À l’arrière, la bosse en forme de losange comprendra à la fois la caméra et le flash LED.

En remplacement de la puce A13 Bionic utilisée pour l’iPad 9, l’iPad 10 sera équipé du SoC A14 Bionic utilisé sur la gamme iPhone 12 de 2020. Le chipset contient 11,8 milliards de transistors et a également été déployé sur l’iPad Air 4. Produit par TSMC, le A14 Bionic a été le premier chipset commercialisé fabriqué à l’aide du nœud de processus 5 nm. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID sera intégré au bouton Home.

Gurman affirme également que le logiciel iPadOS, dont la sortie a été retardée, sera finalement publié dans la semaine du 24 octobre. On s’attend à ce qu’Apple lance iPadOS 16.1 au cours de cette période, ce qui pourrait être parfaitement synchronisé avec la sortie des nouvelles ardoises (et peut-être avec la sortie d’iOS 16.1).

De nouveaux Mac également attendus

Dans le même temps, il semble également qu’Apple se prépare à dévoiler de nouveaux Mac, bien qu’à ce stade, le géant technologique basé à Cupertino semble seulement donner la touche finale à la nouvelle génération d’iPad.

En d’autres termes, vous feriez mieux de ne pas attendre impatiemment de nouveaux Mac, car ils ne verront le jour que plus tard dans l’année. Aucune autre information n’est disponible pour le moment, mais il est fort probable que la mise à niveau des Mac soit présentée par le biais d’un communiqué de presse.

La gamme pour 2022 comprendra des modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces, tous alimentés par le M2 Pro et le M2 Max. En outre, Gurman indique qu’Apple prévoit également de dévoiler un Mac mini qui serait équipé d’une puce M2, et une fois encore, il devrait être annoncé en même temps que les modèles MacBook Pro mis à niveau.