Apple abandonne la gamme iPhone 12 Pro et l’iPhone XR après le lancement de l’iPhone 13

Apple a lancé un grand nombre de produits, dont la série d’iPhone 13 et iPhone 13 Pro, l’Apple Watch Series 7 et des iPad mis à niveau lors de son keynote en ce début de semaine. Ainsi, comme il est de coutume, Apple a supprimé certains modèles d’iPhone avec le lancement de nouveaux modèles. La gamme iPhone 12 Pro et l’iPhone XR ont été retirés du portefeuille d’Apple pour faire de la place aux derniers modèles d’iPhone.

Initialement repéré par MacRumors, le géant de Cupertino a retiré l’iPhone 12 Pro, 12 Pro Max et l’iPhone XR de son site officiel suite à l’événement de lancement d’hier — en dehors des modèles reconditionnés. En outre, la société propose les modèles standard iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 et iPhone SE à des prix réduits.

Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, Apple retire généralement les modèles d’iPhone dits « anciens » après avoir lancé ses iPhone plus récents. C’est parce que la société propose les modèles iPhone 13 Pro aux mêmes prix que la gamme iPhone 12 Pro. Ainsi, toute personne cherchant à acheter un iPhone 12 Pro ou Pro Max, ou l’iPhone XR devra maintenant compter sur les opérateurs ou les revendeurs tiers.

Pour en venir à l’iPhone XR, l’appareil lancé aux côtés de la série des iPhone XS est en vente depuis un bon moment déjà. Il a été l’un des appareils les plus vendus dans son segment de prix. L’arrivée de l’iPhone XR a coïncidé avec la disparition des derniers iPhone dotés d’une prise casque. Si la transition de cette année est loin d’être aussi spectaculaire, elle inclut un changement dans les options les moins chères de la gamme.

Cependant, avec la sortie des modèles de cette année et la réduction des prix des précédents iPhone, comme l’iPhone 12 qui commence maintenant à 599 $, Apple a décidé de laisser tomber l’iPhone XR de son portefeuille.

Un iPhone neuf à partir de 489 euros

Donc maintenant, l’iPhone le moins cher que vous pouvez obtenir est l’iPhone SE (2020), qui commence à 489 euros. Les modèles iPhone 11 et 12 ont également subi une baisse de prix et sont désormais vendus respectivement à 589 et 689 euros. La série iPhone 13 remplace la gamme iPhone 12 Pro.

L’iPhone 13 mini est proposé à partir de 809 euros pour le modèle de base et l’iPhone 13 standard de 6,1 pouces à partir de 909 euros. L’iPhone 13 Pro, si vous vous posez la question, commence à 1 159 euros pour la variante de base et va jusqu’à 1 259 euros pour les modèles iPhone 13 Pro Max. Si vous souhaitez précommander la nouvelle gamme d’iPhone 13 vous pouvez lire cet article.