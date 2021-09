WhatsApp commence à déployer la prise en charge multi-appareils sur iOS

Lorsque vous liez un nouvel appareil, il est fort possible que vous deviez scanner le QR code deux fois. Les messages seront ensuite synchronisés sur votre PC, bien que le temps de synchronisation varie en fonction de la taille de votre historique de messages. Cette fonctionnalité étant encore en version bêta, la synchronisation prend un certain temps. Une fois la synchronisation terminée, vous serez prêt à utiliser WhatsApp sur votre appareil lié de manière indépendante, même si votre iPhone est éteint.

you might also like