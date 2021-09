Facebook et Ray-Ban teasent des lunettes connectées pour le 9 septembre

Les vidéos indiquent que les prochaines lunettes connectées de Facebook seront dotées d’une caméra intégrée (ou de plusieurs caméras) pour enregistrer vos activités quotidiennes sans avoir à sortir votre smartphone. Le produit s’intégrera sans doute à l’écosystème plus large de Facebook, ce qui facilitera probablement le partage des vidéos des lunettes sur Instagram et Facebook.

La nouvelle page promotionnelle de Ray-Ban pour le produit n’offre aucun détail, bien que l’on puisse voir le contour de la monture. Une série de Facebook Stories publiées par Zuckerberg et Andrew Bosworth, responsable de la RV/RA de Facebook, est peut-être plus intéressante. Elles montrent des vidéos à la première personne de Bosworth lançant divers objets à Zuckerberg, d’enfants qui pèchent, du duo faisant du kayak, etc.

Nous savons depuis la confirmation de Zuckerberg en juillet dernier que Facebook prévoit de lancer une paire de lunettes connectées. À l’époque, il avait été dit que le produit présenterait le « facteur de forme » de Ray-Ban, et nous avons maintenant la plus vague idée de ce à quoi le design pourrait ressembler.