La série Galaxy S22 pourrait faire l’impasse sur la technologie de caméra sous l’écran

Presque immédiatement après la sortie du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3, des rumeurs et des fuites concernant la prochaine série de smartphones Galaxy S22 ont commencé à surgir. La dernière en date concerne les écrans des smartphones.

La fuite provient du blog Naver de lanzuk, dont les fuites liées à Samsung se sont avérées exactes dans le passé. Ils affirment que le Galaxy S22 Ultra conservera la même taille d’écran de 6,8 pouces que son prédécesseur. Cependant, les deux autres modèles de la famille S recevront quelques changements.

L’article de blog contient deux informations essentielles sur les Galaxy S22 et S22+. Tout d’abord, la différence de taille de l’écran entre le Galaxy S22 et S22+ sera supposée être plus petite que les années précédentes. Aucune précision n’est donnée sur l’ampleur de la réduction de la différence de taille.

On peut toutefois supposer que l’écran de la version de base du Galaxy S22 sera plus grand.

Une autre information liée à l’écran est que la nouvelle série phare Galaxy S de Samsung va probablement renoncer à la technologie de caméra sous l’écran qui a été mise en œuvre dans le Galaxy Z Fold 3. Au lieu de cela, la caméra frontale restera très probablement logée dans une découpe en forme de trou à l’écran.

Un choix judicieux

Je dirais que Samsung fait le choix intelligent de ne pas pousser la technologie non finalisée dans son flagship grand public. Le Fold 3 est une merveille d’ingénierie technique, et avoir le dernier cri que la société peut offrir est plutôt approprié. La série S, d’autre part, doit représenter un choix plus sûr pour le consommateur.

Comme mentionné dans les précédentes rumeurs, l’article du blog de Naver affirme également que le S22 Ultra sera probablement livré avec le Exynos 2200 tandis que les S22 et S22+ avec le Snapdragon 895 de Qualcomm. Mais tout cela n’est qu’une rumeur, à prendre avec des pincettes.

Étant donné certaines des fuites récentes, il y a de fortes chances que la nouvelle gamme Galaxy S22 soit annoncée à un moment donné en janvier 2022, tout comme la série S21 cette année.