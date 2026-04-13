Apple semble vouloir aborder les lunettes connectées à sa manière, c’est-à-dire sans partager la scène. Alors que Meta s’est appuyé sur Ray-Ban puis Oakley pour crédibiliser ses lunettes IA, plusieurs rapports récents indiquent que Apple travaillerait sur des lunettes connectées sans écran, avec caméras, micros et haut-parleurs, mais sans partenariat avec une grande maison de lunetterie à ce stade.

Bloomberg rapporte aussi que Apple explore plusieurs styles de montures et un design caméra distinctif, avec un lancement visé autour de 2027.

Une stratégie très Apple : ne pas emprunter de légitimité, mais la fabriquer

C’est probablement le point le plus révélateur. Meta a choisi une logique simple : si l’on veut mettre de la tech sur le visage des gens, mieux vaut s’appuyer sur une marque que les gens portent déjà. Apple, elle, semble prendre le chemin inverse.

D’après le dernier rapport de Mark Gurman, la société préparerait ses propres lunettes IA avec plusieurs styles, plusieurs couleurs et une identité produit maison, plutôt que de s’adosser à un nom extérieur.

Ce choix est risqué, mais cohérent. Apple a déjà réussi à transformer des objets très techniques en accessoires désirables — les AirPods et l’Apple Watch en sont les exemples les plus évidents. Parier sur ses propres codes est donc moins une surprise qu’un prolongement naturel de sa méthode.

D’un rêve AR ambitieux à un produit plus réaliste

Le plus intéressant, c’est l’évolution du projet. En 2025, Bloomberg expliquait déjà qu’Apple avait abandonné certaines pistes plus ambitieuses, notamment autour d’une Apple Watch avec caméra, tout en réorientant ses efforts vers des lunettes intelligentes plus simples, fortement liées à l’IA. Reuters avait également rapporté dès fin 2024 qu’Apple utilisait déjà ses propres puces dans ses serveurs IA, ce qui renforce l’idée d’une approche plus large et plus cohérente autour de l’intelligence contextuelle.

Autrement dit, Apple ne semble plus vouloir sauter directement vers des lunettes de réalité augmentée très avancées. La marque viserait d’abord un objet plus crédible au quotidien : des lunettes sans écran, centrées sur l’audio, la capture visuelle et l’assistance contextuelle.

Pas d’écran, et c’est justement le message

Les rapports les plus récents convergent sur un point : la première génération de lunettes connectées pour Apple serait sans écran. Pas d’interface flottante devant les yeux, pas de couche AR spectaculaire, mais un produit plus proche, dans l’esprit, des Meta Ray-Ban que d’un mini Vision Pro.

Les lunettes s’appuieraient sur une version fortement améliorée de Siri, sur l’iPhone et sur les capacités d’analyse visuelle d’Apple pour comprendre ce que regarde l’utilisateur et proposer des réponses ou des actions pertinentes.

C’est une approche beaucoup plus pragmatique. Et c’est sans doute la seule viable à court terme pour un produit que les gens doivent accepter de porter toute la journée.

Vision Pro reste, pour l’instant, le seul survivant de la feuille de route initiale

Il faut aussi rappeler que, dans l’univers d’Apple, le Vision Pro reste aujourd’hui le seul produit réellement commercialisé issu des ambitions initiales de la marque. Le reste a été retardé, redéfini ou déplacé dans le temps. Ming-Chi Kuo évoquait en 2025 une feuille de route plus étendue jusqu’à la fin de la décennie, avec plusieurs projets de lunettes et de produits Vision, mais sans lancement supplémentaire en 2026.

Cela donne du relief au choix actuel : Apple ne cherche plus à impressionner d’abord par la complexité technique, mais par la pertinence de l’objet.

Ce qui se joue ici dépasse la simple question du design. En refusant, du moins pour l’instant, de s’allier à une grande marque de lunettes, Apple envoie un message très clair : elle veut que ses lunettes soient reconnues comme un produit Apple avant tout. Pas un accessoire co-brandé, pas une tech habillée par une autre maison, mais un objet dont la légitimité vient de son propre langage industriel.

C’est audacieux, parce que le visage est un territoire bien plus intime que l’oreille ou le poignet. Mais c’est aussi profondément du Apple. Si la firme réussit, personne ne demandera qui a fabriqué les montures. Ce sera précisément le signe qu’elle a gagné.