MediaTek représente désormais près de la moitié des ventes de puces

Le fabricant de puces MediaTek a encore accru son avance sur son rival Qualcomm. L’entreprise technologique taïwanaise a récemment atteint de nouveaux sommets en termes de parts de marché et ne montre aucun signe de ralentissement.

Selon un rapport de la société de suivi Counterpoint Research, MediaTek a augmenté sa part de marché à 43 % au deuxième trimestre 2021. Le rapport tient compte du nombre total de processeurs expédiés dans le monde. En comparaison, la part de marché de Qualcomm a reculé à 24 % au cours du même trimestre. Les chiffres montrent que MediaTek a gagné 8 % de parts de marché au cours du dernier trimestre, tandis que Qualcomm a perdu 5 %.

Mais, il n’y a pas que de mauvaises nouvelles pour Qualcomm. L’entreprise reste le leader en ce qui concerne les modems de bande de base 5G, avec une part de marché de 55 %, contre 30 % pour MediaTek. Malgré cela, les deux entreprises voient une augmentation de 16 % et 19 % respectivement. Le coup de pouce est venu de la série d’iPhone 12 d’Apple, qui a aidé l’entreprise à dominer le marché.

Apple a réussi à terminer à la troisième place avec 14 % de parts de marché, tandis que Samsung a perdu 5 %, et HiSilicon a fini par être le plus grand perdant dans la course au marché des puces puisqu’elle n’avait que 3 % de parts de marché, contre 16 % auparavant. Huawei fabrique des puces HiSilicon, et la société n’est légalement pas autorisée à en produire davantage. On dit également que ses stocks sont très bas, et qu’il ne reste pratiquement plus de SoC en stock. Par conséquent, la série Huawei P50 a été lancée avec les puces Snapdragon 888, mais avec des restrictions légales strictes, et les appareils sont limités à la 4G.

MediaTek arrive sur le haut de gamme

La société taïwanaise MediaTek a dépassé Qualcomm sur le marché des processeurs dès 2020. Le fabricant de puces se concentre sur le marché d’entrée et de milieu de gamme. Récemment, l’entreprise a déclaré aux journalistes qu’elle allait commencer à se concentrer également sur les processeurs phares, MediaTek « poussant l’enveloppe technologique ».

Des marques de smartphones telles que OnePlus, Motorola et Samsung ont adopté les processeurs MediaTek pour leurs appareils abordables et de milieu de gamme. MediaTek représente désormais près de la moitié des livraisons de puces, alors que Qualcomm subit un nouveau déclin.

Avant que MediaTek ne dépasse Qualcomm, ce dernier a été le leader mondial des livraisons de processeurs mobiles pendant des années. Qualcomm est toujours le fabricant de puces privilégié des grands fabricants de smartphones comme Samsung et Xiaomi. L’entreprise domine le marché des puces phares, mais elle a du mal à répondre à la demande en raison de la pénurie de puces.

Attention à Apple, Samsung et Google

Un processeur compétitif par MediaTek pourrait encore améliorer son avance sur Snapdragon. La société a prouvé qu’elle était capable de concevoir des processeurs abordables, mais puissants, avec sa série MediaTek Dimensity, qui connaît un grand succès. Parmi les fabricants de smartphones utilisant les puces Dimensity figurent OnePlus, OPPO et Vivo.

L’avenir nous dira si Qualcomm peut rebondir ou si la première place de MediaTek durera. Les marques de smartphones commencent à suivre l’exemple d’Apple et s’efforcent de concevoir leurs propres processeurs. Récemment, Samsung a fait les démarches pour sortir un processeur phare en collaboration avec AMD. Google a également révélé que sa prochaine série Pixel 6 sera alimentée par une puce Tensor développée en interne, qui est en préparation depuis des années. Tout cela signifie que Qualcomm et MediaTek pourraient ne pas rester les plus grands joueurs de chipset pour longtemps.