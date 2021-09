WhatsApp vous permettra bientôt de définir des paramètres de confidentialité personnalisés

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans la version stable, ou même la version bêta, de l’application. Si, et quand, cette fonctionnalité sera disponible, vous serez en mesure de masquer l’heure de votre « Dernière vue » à une poignée de personnes sans la désactiver complètement. Actuellement, il existe une option permettant de masquer le moment où vous avez été vu pour la dernière fois, mais si vous l’activez, l’horodatage est masqué pour tous les utilisateurs. La même chose est prévue pour la photo de profil et les paramètres « À propos ».

WhatsApp travaille dur ces derniers mois. Il y a quelques jours nous avons appris que de nouvelles réactions aux messages et de nouvelles bulles de chat allaient arriver sur l’application de messagerie instantanée. Aujourd’hui, WABetaInfo a rapporté que d’autres fonctionnalités sont en train d’arriver sur WhatsApp, et la première est la personnalisation des paramètres de confidentialité .

Les services de messagerie instantanée ont introduit l’idée de statuts en ligne, permettant aux utilisateurs de savoir si leurs destinataires sont encore là pour lire leurs messages. Cette idée a finalement évolué vers les informations « Dernière vue » qui donnent aux autres un aperçu d’une partie privée de votre vie. La plupart des services de messagerie vous permettent simplement d’activer ou de désactiver la visibilité des dernières vues, mais WhatsApp pourrait envisager un moyen de donner aux utilisateurs un contrôle plus fin sur qui peut les voir et qui ne peut pas.