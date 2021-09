Le GPU A15 Bionic de l’iPhone 13 surpasse celui de l’Exynos 2200

Ce que l’Exynos 2200 apportera au marché mobile avec sa technologie graphique mRDNA alimentée par AMD suscite un certain intérêt, voire une certaine excitation. Il y a, sans surprise, des comparaisons entre le prochain SoC de Samsung et l’actuel A14 Bionic d’Apple. Si les chiffres sont prometteurs, ils ne donnent pas une image précise de ce sur quoi l’iPhone 13 fonctionnera réellement. D’après certains benchmarks, les graphismes de l’Apple A15 pourraient tourner mieux performer de l’Exynos 2200, du moins jusqu’à ce qu’il soit bridé.

Selon une publication d’un forum coréen repéré par @FrontTron, l’Apple A15 Bionic a obtenu un solide score de 198 fps dans le test de benchmark Manhattan 3.1 de GFXBench. C’est un grand saut par rapport à l’Apple A14, qui n’a pas pu dépasser 120 fps dans la même suite de tests. Cela ne présage rien de bon pour le Exynos 2200, qui n’a obtenu que 170,7 fps au plus haut niveau.

Exynos 2200 GPU (AMD mRDNA) Throttling Test (Result below are test figures after the 3rd round of graphics throttling test)

Manhattan 3.1: 127.5 FPS

Aztec Nomal: 90.7 FPS

Aztec High: 39.65 FPS

(1/2) Source:https://t.co/pnhD7N7leo — Tron ❂ (@FrontTron) September 5, 2021

Cela dit, les choses ne sont pas aussi simples en ce qui concerne les performances. Une deuxième exécution du test révèle que l’Apple A15 a été considérablement ralenti, peut-être pour des raisons de gestion thermique. Le score descend à environ 140 à 150 fps, ce qui est encore nettement supérieur à ce que l’Apple A14 pouvait faire à son meilleur.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2) Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB — Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021

Pourquoi Apple voudrait-elle réduire la vitesse du GPU ? Comme d’autres fabricants de smartphones, Apple veut maintenir la température de ses téléphones à un niveau bas. Cela peut être réalisé en réduisant les performances de la puce GPU.

Malheureusement pour Samsung, ces chiffres ne sont pas de bon augure pour son prochain Exynos 2200. Lorsqu’il est bridé, le GPU alimenté par AMD dépasse à peine les 120 fps, ce qui le ramène au niveau de la puce A14 Bionic de 2020. Avec ou sans bridage, ces premiers benchmarks suggèrent que l’Apple A15 sera toujours en tête des performances graphiques.

Bien sûr, ces chiffres ne brossent pas un tableau complet qui prendra également en compte l’efficacité énergétique, entre autres choses. On pourrait également s’inquiéter du bridage s’il intervient trop souvent et trop tôt, surtout après avoir joué. Quoi qu’il en soit, ces chiffres sont prometteurs, et les fans de l’iPhone n’auront pas à craindre que les prochaines puces de Samsung ou de Qualcomm surclassent l’iPhone 13 dans ce domaine.

Un meilleur nœud de processus

Alors que l’A14 Bionic est fabriqué à l’aide du nœud de processus 5 nm de TSMC, l’A15 Bionic utilise le mode N5P plus avancé du fondeur, ce qui signifie que la puce intégrée à la gamme d’iPhone 13 sera plus puissante tout en consommant moins d’énergie. La série d’iPhone 14 de l’année prochaine devait initialement utiliser le nœud de processus 3 nm. Toutefois, TSMC a récemment admis avoir pris du retard et que le nœud de processus de 4 nm serait utilisé pour le A16 Bionic.

En conséquence, la gamme d’iPhone 14 pourrait ne pas être aussi puissante et économe en énergie qu’espérée initialement, bien qu’il devrait y avoir une légère amélioration dans les deux cas.