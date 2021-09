Le robot Navimow de Segway tondra votre pelouse grâce au GPS

Ici, sur le BlogNT, je couvre toutes sortes de produits et services technologiques, y compris les robots aspirateurs dans le cadre de tests. Ce qu’un robot aspirateur peut faire pour vous à l’intérieur — vous faire gagner un temps précieux — un robot tondeuse peut le faire pour vous à l’extérieur. Ces deux catégories de produits sont très similaires.

Néanmoins, les robots tondeuses n’ont pas connu le même succès que les robots aspirateurs. Tout d’abord, la plupart des robots tondeuses sont beaucoup plus chers que leurs équivalents d’intérieur, même si l’on compare les tondeuses de base aux onéreux aspirateurs. De plus, presque tous les robots tondeuses ont besoin de câbles de délimitation ou de câbles de guidage pour fonctionner, qui sont difficiles à installer et facilement déchirés par votre tondeuse. Aujourd’hui, un acteur veut répondre à ces deux problématiques.

Le partenaire de Xiaomi, Segway-Ninebot, a été relativement calme cette année avec seulement quelques nouveaux produits lancés jusqu’à présent. Peut-être est-ce parce que la société est occupée à préparer un produit intéressant. La société vient de dévoiler un nouveau robot tondeuse baptisé Segway Navimow.

En effet, Segway a présenté son premier robot tondeuse, le Navimow, qui utilise le GPS pour rester sur votre pelouse et la garder soigneusement taillée. Contrairement à d’autres robots tondeuses, vous n’aurez pas à installer un câble de délimitation pour que le robot reste sur la bonne parcelle d’herbe. Et, fini la corvée de pousser la tondeuse !

Segway affirme que son système de localisation Exact Fusion maintient le Navimow dans des « positions précises et des schémas de tonte systématiques », en maintenant sa position précise à deux centimètres près. Si son signal GPS est temporairement faible, le Navimow dispose de capteurs qui lui permettent de continuer à tondre. Les utilisateurs définissent les limites de la zone à tondre pour le Navimow à l’aide de son application pour smartphone, y compris en lui donnant des indications sur les zones à éviter. Segway affirme que l’algorithme du Navimow « détermine une trajectoire de tonte systémique » et n’a pas besoin de sillonner des zones déjà tondues.

Une tondeuse très silencieuse

Le Navimow possède des lames décalées qui lui permettent de couper au plus près des bords de la pelouse. Sa technologie Blade Halt peut détecter des objets dans l’herbe, comme des animaux, des jouets ou des enfants, et arrêter la rotation des lames de la tondeuse. Segway affirme que le Navimow peut « résister à la pluie, aux éclaboussures importantes et aux jets d’eau à haute pression », mais son capteur de pluie la ramène à sa station de recharge s’il détecte un début de pluie pour se recharger et se préparer à retourner dehors une fois que la pluie aura cessé.

Le Navimow peut gérer des inclinaisons dans les pelouses allant jusqu’à 45 degrés, et fonctionne à un niveau relativement silencieux de 54 dB.

À partir de 1 200 euros

Segway propose quatre modèles de Navimow, à commencer par le H500E, qui peut être utilisé sur une pelouse d’une superficie maximale de 500 mètres carrés, et dont le prix est de 1199 €.

Le Navimow H800, au prix de 1499 €, est conçu pour les pelouses d’une superficie maximale de 800 mètres carrés ; le H1500E peut s’attaquer aux pelouses de 1 500 mètres carrés et coûte 1 999 € ; et le H3000E peut tondre des pelouses d’une superficie maximale de 3 000 mètres carrés au prix de 2 499 €.