Microsoft Teams veut contribuer à améliorer les compétences en lecture des élèves

Les élèves qui reprennent l’école cet automne pourront utiliser Microsoft Teams pour stimuler leur apprentissage grâce à une mise à jour utile. La plateforme de vidéoconférence a annoncé un nouvel outil gratuit qui, selon elle, peut aider les étudiants à améliorer leurs compétences en lecture grâce à une pratique réelle.

L’outil « Progrès en lecture » dans Teams permettra également aux enseignants de mieux répondre aux besoins des étudiants en leur offrant une analyse approfondie, ce qui les aidera à progresser au fil du temps. L’outil de progression de la lecture de Teams sera disponible sur toutes les plateformes, y compris le bureau, le Web, Mac, iOS et Android.

Les enseignants peuvent utiliser l’outil en téléchargeant un passage ou une section de texte, qui est ensuite mis à la disposition de tous leurs élèves. Ceux-ci lisent ensuite le texte à haute voix, Teams créant un enregistrement du discours qui peut ensuite être stocké et consulté par les enseignants en cas de besoin.

Mais comme le montre l’image ci-dessus, l’outil offre également une analyse de l’aptitude à la lecture de l’élève, en examinant des aspects tels que le taux de précision, le nombre de mots par minute et toute erreur de prononciation ou correction.

Les enseignants peuvent ensuite donner un feed-back complet sur l’élève, en offrant des conseils plus approfondis ou une aide directement là où l’élève en a le plus besoin. Les progrès peuvent également être suivis dans le temps, et l’enseignant peut fournir des mises à jour et des suggestions sur les améliorations à apporter.

Des outils pour les enseignants

Selon Microsoft, l’outil pourrait également permettre aux enseignants de créer des devoirs sur mesure pour les élèves de différents niveaux de lecture qui pourraient être laissés pour compte ou frustrés par un test général.

Microsoft n’a pas ménagé ses efforts pour faire de Teams un outil utile et intuitif pour l’apprentissage pendant les périodes de confinement, en lançant plusieurs outils et services spécialisés dans le logiciel. Il s’agit notamment d’un onglet « Insights » qui permet aux enseignants d’obtenir une analyse des performances de leurs élèves, notamment les notes moyennes, le respect des délais de remise des devoirs, le temps de retour moyen et l’activité de conversation au fil du temps.

Les enseignants qui utilisent Teams auront désormais une vue unique pour observer les performances de chaque élève et de la classe. En utilisant les données de l’onglet « Insights », les enseignants seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur leur programme, le rythme et l’engagement des élèves.