IFA 2021 : JBL dévoile de nouveaux casques et enceintes

JBL dévoile de nouveaux casques et enceintes à l'IFA 2021

S’il y a une chose que l’on trouve partout à la conférence de l’IFA chaque année à Berlin, c’est bien l’audio. Et cela reste vrai même en 2021. L’absence d’événements mondiaux majeurs n’empêche pas la marque Harman Kardon, JBL, d’annoncer une nouvelle gamme d’enceintes cet automne.

JBL a présenté plus d’un nouveau produit, à la fois physique et virtuel, avec une multitude d’écouteurs, de casques et d’enceintes portables. La majeure partie de la nouvelle gamme appartient à la catégorie des produits « véritablement sans fil ». Décortiquons-les.

Les JBL Reflect Pro sont en tête de liste à 179 euros et présentent le design « Powerfin » de la société, qui permet de les maintenir en toute sécurité dans l’oreille des athlètes. Ils sont dotés d’un système adaptatif de réduction du bruit et du mode « Smart Ambient » de JBL, qui garantit que vous pouvez toujours entendre ce qui se passe autour de vous pendant que vous faites de l’exercice grâce à la demi-douzaine de microphones intégrés.

Ils sont conformes à la norme IP68 pour une protection contre la sueur et la pluie, et prennent en charge Google Assistant et Amazon Alexa pour vous éviter d’avoir à faire trop de choses par vous-même. Les batteries devraient être bonnes pour une autonomie de 30 heures, selon JBL.

Les JBL Tune 230 NC sont les suivants et coûtent 99 euros. Ils sont aussi vraiment sans fil, avec quatre microphones et des haut-parleurs de 5,8 mm pour le « Pure Bass Sound » de JBL. Ils sont censés avoir une autonomie de 40 heures avec l’étui, mais il suffit de 10 minutes sur le chargeur pour obtenir une heure d’écoute. Les JBL Tune 130 NC, également vendus au prix de 99 euros, sont dotés de gros haut-parleurs de 10 mm et de ce « Pure Bass Sound ». L’autonomie combinée est de 40 heures.

Des enceintes pour faire la fête

Enfin, JBL a également apporté trois nouvelles enceintes. La JBL Flip 6 vient compléter la populaire gamme d’enceintes portable avec un son plus puissant, un indice IP67 contre l’eau et la poussière, et 12 heures d’autonomie, le tout pour 130 euros.

Pour finir, la gamme JBL Partybox s’enrichit de deux nouveaux modèles, la Partybox 110 (359 euros) et la Partybox 710 (749 euros), pour prolonger la soirée. Les deux modèles sont également résistants aux éclaboussures selon la norme IPX4.