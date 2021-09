by

Les phrases rapides de Google Assistant vous permettront d’interagir sans le « OK Google »

Google Assistant est indéniablement l’un des meilleurs assistants virtuels du marché. Il peut contrôler votre maison, répondre à vos questions et faire à peu près tout ce qui est du ressort d’un assistant virtuel. Et maintenant, selon un nouveau rapport, Google est encore plus intelligent. Selon 9to5Google, Google prévoit d’ajouter des « Phrases rapides » à Google Assistant.

La fonctionnalité de « Phrases rapides » vous permettrait d’interagir avec l’assistant sans dire le mot-clé « OK Google ». Par exemple, actuellement, lorsque vous devez demander la météo à l’Assistant, vous devez dire « OK Google, quel temps fait-il aujourd’hui ? » mais avec les phrases rapides, vous pourrez simplement dire « Quel temps fait-il ? ».

La publication a également partagé quelques captures d’écran de ce à quoi la fonctionnalité pourrait ressembler lorsqu’elle sera mise en œuvre sur Android. On y voit que les phrases rapides seront réparties dans des catégories telles que Recommandé, Alarmes, Connecter, Infos générales, Lumières, Contrôles des médias, Minuteurs et To-Do.

Il semblerait que vous puissiez activer la fonction pour des tâches spécifiques qui ne concernent que vous, depuis Voice Match. Les informations trouvées dans le code suggèrent également que ces phrases pourraient fonctionner avec d’autres appareils connectés que votre smartphone, mais cela n’est, pour l’instant, pas confirmé.

Selon le rapport, Google prévoit d’ajouter ces raccourcis aux « Phrases rapides » :

Définir des alarmes : « Régler une alarme pour 7 heures du matin »

Annuler les alarmes : « Annuler l’alarme »

Afficher les alarmes : « A quelle heure mon alarme est-elle réglée ? »

Répondre aux appels : « Répondre » et « Décliner »

Demander l’heure : « Quelle heure est-il ? »

Demander le temps : « Quel temps fait-il ? »

Allumer et éteindre les lumières : « Allumez la lumière »

Augmenter et diminuer la luminosité : « Augmenter la luminosité »

Contrôler le volume : « Augmenter le volume »

Pause et reprise de la musique : « Pause de la musique ».

Sauter des morceaux : « Sauter cette chanson »

Régler les minuteurs : « Régler un minuteur pour 2 minutes »

Annuler les minuteurs : « Annuler le minuteur »

Pause et reprise des minuteurs : « Mettre en pause le minuteur »

Réinitialiser les minuteurs : « Réinitialiser le minuteur »

Afficher les minuteurs : « Combien de temps reste-t-il ? »

Rappels : « Créer un rappel »

Notes familiales : « Créer une note familiale »

Un lancement avec Android 12 et la gamme Pixel 6 ?

Il n’y a aucune information sur les appareils qui prendront en charge les phrases rapides et sur son lancement exact. Il est possible que la fonctionnalité soit introduite avec la mise à jour Android 12 qui arrive bientôt, probablement ce mois-ci, mais il est également possible qu’elle soit publiée par une mise à jour à un stade ultérieur.

Mais, cela signifie que nous pourrions voir la fonctionnalité dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Google a précédemment déclaré que la puce Tensor, qui sera utilisée dans le Pixel 6, sera capable de traiter des modèles complexes d’IA et de ML, tels que le réveil de Google Assistant, hors ligne et cela semble être un pas dans cette direction.

