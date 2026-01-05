Accueil » CES 2026 : JBL muscle sa gamme sport avec des écouteurs pour tous les styles d’entraînement

Running urbain, fitness en salle, cyclisme ou musculation intensive : au CES 2026, JBL déploie une offensive massive sur le terrain des écouteurs sport.

Avec une gamme Endurance entièrement renouvelée — du haut de gamme open-ear aux modèles filaires ultra-accessibles — la marque affiche une ambition claire : couvrir tous les usages, tous les budgets, sans compromis sur la robustesse.

Une stratégie claire : performance, sécurité et variété

Présentées lors du CES 2026, les nouvelles références sport de JBL s’articulent autour de quatre piliers : open-ear pour la sécurité, intra scellé avec ANC pour l’immersion, autonomie étendue, et résistance extrême à l’eau et à la poussière.

Les prix s’échelonnent de 24,95 à 179,95 euros, illustrant une volonté de démocratiser l’audio sportif sans abandonner le segment premium.

Endurance Zone : les premiers écouteurs open-ear sportifs de JBL

Nouveauté majeure de la gamme, les JBL Endurance Zone inaugurent l’entrée de JBL sur le marché des écouteurs sportifs open-ear entièrement sans fil.

Reposant sur la technologie OpenSound (déjà vue sur la gamme Sense), ces écouteurs utilisent un crochet d’oreille flexible pour garantir un maintien irréprochable, tout en laissant l’oreille ouverte afin de conserver une perception complète de l’environnement — un point crucial pour la course ou le vélo en extérieur.

Caractéristiques clés :

transducteurs 18 x 11 mm à faible fuite sonore,

double micro beamforming par écouteur pour les appels,

certification IP68,

Bluetooth 5.3 avec multipoint,

compatibilité Google Fast Pair, Finder et Audio Switch,

8 h d’écoute + 24 h avec le boîtier,

recharge rapide : 10 min = 3 h.

Disponibles en noir/gris ou blanc, ils seront proposés à 179,95 euros, positionnant clairement JBL face aux leaders du segment open-ear premium.

Endurance Peak 4 : ANC adaptatif et son spatialisé

Autre évolution notable, les JBL Endurance Peak 4 marquent un tournant pour la ligne Peak. Pour la première fois, JBL intègre un ANC adaptatif dans un design sport scellé, complété par un mode Smart Ambient pour rester attentif à son environnement.

Ce sont aussi les seuls écouteurs de cette nouvelle vague à proposer un son spatialisé, grâce à leurs haut-parleurs dynamiques de 10 mm.

À retenir, ils sont un crochet d’oreille pour la stabilité, du Bluetooth 5.4, 48 h d’autonomie totale, 6 microphones pour la clarté vocale et la réduction du vent, une certification IP68, et un support complet des services Google.

Affichés à 129,95 euros, ils seront disponibles en noir, violet ou blanc.

Endurance Pace : l’open-ear en version tour de cou

Pour ceux qui préfèrent éviter le sans fil, JBL propose les JBL Endurance Pace. Ces écouteurs open-ear utilisent eux aussi la technologie OpenSound, mais dans un format tour de cou, souvent apprécié pour sa simplicité et sa stabilité.

Ils offrent jusqu’à 10 h d’écoute (8 h en appels), 4 h supplémentaires après 10 min de charge, du Bluetooth 5.4, un double micro beamforming, et une certification IP68.

Proposés à 89,95 euros, ils ciblent les sportifs réguliers cherchant un compromis entre sécurité, autonomie et prix.

Endurance Run 3 : le retour du filaire… version sport

Enfin, JBL n’oublie pas les budgets serrés avec les JBL Endurance Run 3, des écouteurs filaires magnétiques équipés de haut-parleurs 8 mm.

Deux versions sont prévues : USB-C avec prise en charge audio hi-res et télécommande 3 boutons (34,95 euros), jack 3,5 mm plus simple, sans hi-res (24,95 euros). Tous deux sont certifiés IP65, un niveau de protection rare sur ce segment de prix.

JBL sécurise le terrain du sport connecté

Avec cette gamme Endurance 2026, JBL ne cherche pas un modèle star unique, mais une couverture totale des usages sportifs. Open-ear pour la sécurité, ANC pour l’immersion, filaire pour l’accessibilité : chaque profil d’utilisateur trouve une réponse claire.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, cette stratégie de largeur — alliée à une image de robustesse éprouvée — pourrait bien permettre à JBL de rester un acteur incontournable de l’audio sportif, du joggeur occasionnel à l’athlète assidu.