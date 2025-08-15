JBL Boombox 4 : plus légère, plus puissante et taillée pour l’extérieur

JBL vient de dévoiler officiellement sa nouvelle enceinte Bluetooth outdoor, la Boombox 4, sur le marché chinois. Proposée à 3 999 yuans (environ 480 euros), elle est déjà disponible en trois coloris — noir, bleu et camouflage — et s’annonce comme une évolution majeure par rapport à la Boombox 3, avec un design allégé de 12 % et une poignée intégrée pour un transport facilité.

JBL Boombox 4: Un son plus puissant et intelligent

La Boombox 4 embarque un système audio à 7 haut-parleurs : 2 woofers de 5 pouces, 2 tweeters de 0,75 pouce et 3 radiateurs passifs. Résultat, une puissance de 210 W RMS branchée et 180 W sur batterie.

JBL y intègre son nouvel algorithme AI Sound Boost, qui analyse le signal en temps réel pour optimiser la dynamique et l’équilibre sonore. Les amateurs de basses pourront aussi activer le mode Bass Boost à deux niveaux via un bouton dédié.

L’enceinte adopte le Bluetooth 5.4 avec Auracast, permettant d’associer plusieurs enceintes compatibles pour un son stéréo élargi. Deux appareils peuvent être connectés simultanément pour alterner la lecture sans se déconnecter.

En plus du streaming Bluetooth, la Boombox 4 prend en charge la lecture audio USB-C sans perte, grâce à un DAC intégré pour profiter de fichiers haute résolution depuis un PC ou autre source numérique.

Autonomie record et fonctions pratiques

Avec sa batterie interne de 99 Wh, l’enceinte offre jusqu’à 28 heures d’écoute et peut atteindre 34 heures avec le mode Playtime Boost. Elle fait aussi office de batterie ext de 30 W, capable de recharger un smartphone ou une tablette via USB-C (20V/1,5A PPS).

Côté robustesse, elle est certifiée IP68, résistante à l’eau et à la poussière, et conserve un format imposant mais transportable : 506,4 × 262,9 × 212,9 mm pour 5,89 kg.

Une concurrente redoutable pour l’outdoor

Avec plus de puissance, une meilleure connectivité et une autonomie étendue, la JBL Boombox 4 s’impose comme une enceinte outdoor premium pensée pour les audiophiles nomades. Elle succède à la Boombox 3 en offrant plus de praticité et de performances, tout en conservant la résistance nécessaire aux activités en plein air.

Reste à savoir quand elle va arriver sur le marché français, et à quel prix.