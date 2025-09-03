IFA 2025 : JBL PartyBox 720, Boombox 4 et Grip, de nouvelles enceintes Bluetooth 2025

Pour l’IFA 2025, JBL frappe fort en élargissant sa gamme d’enceintes Bluetooth avec trois nouveaux modèles pensés pour des usages bien différents : la PartyBox 720, le modèle le plus puissant de la marque à ce jour, la Boombox 4, qui modernise un grand classique, et la Grip, une nouvelle mini-enceinte portable avec éclairage intégré.

Avec cette nouvelle génération, JBL cherche à séduire à la fois les amateurs de grosses soirées comme les utilisateurs à la recherche d’un format plus compact mais tout aussi robuste.

JBL PartyBox 720 : la fête sans limite, même sans prise secteur

La grande star de cette annonce, c’est la JBL PartyBox 720, facturée 899,99 euros. Plus imposante que la PartyBox 710 sortie en 2021, elle pèse 31 kg et embarque deux immenses woofers de 9 pouces associés à deux tweeters de 1,25 pouce. Résultat : 800 W de puissance JBL Pro Sound, capables de sonoriser un terrain de basket.

La nouveauté majeure par rapport à son aînée est sa batterie amovible. Deux packs de 600 Wh lui assurent jusqu’à 15 heures d’autonomie, avec en bonus une charge rapide de 10 minutes offrant 2 heures de musique supplémentaires.

L’enceinte reste transportable grâce à une poignée robuste et des roues élargies, même si son gabarit la destine plus aux fêtes qu’aux pique-niques.

JBL ajoute aussi un lightshow synchronisé avec la musique, personnalisable via l’application PartyBox, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth Auracast pour chaîner plusieurs enceintes sans fil. Côté connectique, deux entrées XLR permettent de brancher micro, guitare ou platine DJ.

JBL Grip: une nouvelle mini-enceinte avec ambiance lumineuse

À l’autre extrême du spectre, JBL lance la Grip, une petite enceinte à 100 euros qui reprend le format coloré des Flip, mais y ajoute un éclairage d’ambiance personnalisable.

Compacte et simple à transporter, la Grip mise sur la solidité avec une certification IP68 la rendant résistante à l’eau, à la poussière et aux chutes. Elle se destine clairement à un public jeune et urbain, cherchant une enceinte fun et résistante pour accompagner leur quotidien.

JBL Boombox 4: une valeur sûre remise au goût du jour

La célèbre JBL Boombox revient dans une quatrième génération à 499,99 euros. Plus puissante et plus robuste, elle conserve son look caractéristique tout en profitant, elle aussi, d’une certification IP68. JBL promet une meilleure endurance et un son plus équilibré, de quoi en faire un choix polyvalent entre puissance et portabilité.

Disponibilité et conclusion

La PartyBox 720 sera disponible en magasin dès le 21 septembre, tandis que la Boombox 4 et la Grip arriveront une semaine plus tard, le 28 septembre.

Avec ces trois nouveautés, JBL couvre tout le spectre : une enceinte géante pour les grosses soirées, une valeur sûre pour ceux qui veulent puissance et mobilité, et une mini-enceinte fun pour le quotidien. De quoi renforcer encore un peu plus son statut de leader sur le marché des enceintes Bluetooth festives.